Alberto Matano: la lauree, il marito avvocato, dove vive, l’ex fidanzata, la carriera

Giornalista, scrittore e conduttore televisivo di successo oltre che di serate di gala in compagnia perlopiù della sua grande amica e stimata collega Mara Venier. Alberto Matano è un grandissimo professionista molto amato dal grande pubblico italiano anche per la sua bellezza e la sua grande empatia.

Anche quest’anno La Vita In Diretta ha potuto contare, dati alla mano, su un successo clamoroso battendo di fatto a livello di share praticamente sempre la rivale Myrta Merlino al timone in questa stagione da poco conclusa di Pomeriggio Cinque. Alberto è anche stato presente come opinionista a bordo campo di Ballando Con Le Stelle oltre che ospite talora a Domenica In.

Tra l’altro è stata proprio la conduttrice veneta a officiare le nozze con colui che è diventato suo marito. Stiamo parlando dell’avvocato Riccardo Mannino che ha sposato con rito civile a Labico, in provincia di Roma, presso l’Antonello Colonna Resort & Spa, l’11 giugno del 2022. Prima di lui si è vociferato di una sua ex fidanzata. Ne ha tra l’altro parlato lui stesso durante un’intervista concessa al settimanale Oggi.

” Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico”, queste le sue esatte parole.

Gli studi e la sua casa, tutto su Matano

Matano per inseguire il suo sogno professionale ha lasciato da ragazzo la sua Catanzaro e ha raggiunto la Capitale. Qui ha conseguito, con grande successo, una laurea in Giurisprudenza a La Sapienza di Roma nel 1995 per poi iniziare a collaborare attivamente con agenzie e realtà giornalistiche. Prima però ha deciso di frequentare la Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia. Ha dunque ottenuto un diploma in giornalismo radiotelevisivo nel 1996-1998.

Il grande pubblico lo ha conosciuto inizialmente come mezzo busto per il Tg1 ma la grandissima fama l’ha raggiunta con la conduzione de La Vita In Diretta, in primis in compagnia di Lorella Cuccarini e in secundis da solo. Attualmente il professionista vive con il marito nella Capitale, in una grande casa, particolarmente luminosa e immersa nel verde. L’abitazione possiede un ampio terrazzo che si affaccia direttamente su un meraviglioso parco.

Gli interni possono contare su mobilia chiara. Lo stile prediletto dalla coppia è elegante e sobrio mentre l’ambiente è reso più caldo dalle presenza del legno e del parquet. Presente anche una bella palestra privata dove Alberto ama allenarsi con costanza ogni giorno in nome del suo grande amore per lo Sport.