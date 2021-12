Assente ieri sera alla finale di Ballando con le Stelle, Alberto Matano domani sarà assente nel palinsesto di Rai 1 con la sua La Vita in Diretta, che sarebbe dovuta andare in onda dopo lo speciale Tg1 in onda dal Quirinale per seguire lo scambio di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le alte cariche dello Stato. A quanto apprende TvBlog manterrà la diretta fino alle 18:40 circa il Tg1, che passerà così la linea a L’eredità.

Alberto Matano intervenuto oggi a Domenica in ha chiarito le ragioni del suo isolamento:

Sto benissimo, è tutto apposto, mille tamponi, tutto ok. Ho avuto un contatto indiretto con una persona risultata poi positiva, quindi io per responsabilità mi sono messo in autoisolamento. Martedì saremo in onda! […] Mi è dispiaciuto ieri sera non essere con gli amici a Ballando, però trovo che sia giusto così.

Il giornalista ha poi spiegato quindi che domani pomeriggio non sarebbe andata in onda La Vita in Diretta. A quanto ci risulta negli ambienti Rai si era inizialmente pensato che a coprire i trenta minuti che dovrebbero rimanere a disposizione della rete dopo la diretta dal Quirinale sarebbe potuta essere Serena Bortone con la squadra di Oggi è un altro giorno. Alla fine invece la scelta sarebbe ricaduta su un ulteriore allungamento dello speciale Tg1, che come spesso accade sarebbe potuto terminare con alcuni minuti di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, riducendo di fatto a una manciata di minuti lo spazio supplementare di Oggi è un altro giorno.

Da martedì Rai 1 tornerà quindi alla sua programmazione abituale che proseguirà fino a giovedì: per la giornata di venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, è invece prevista la sola messa in onda dei programmi della mattina, mentre al pomeriggio insieme a Il paradiso delle signore andranno in onda il film Belle & Sebastien e l’appuntamento dall’Antoniano dal titolo L’attesa.