La gaffe involontaria di Alberto Matano nella puntata di giovedì 21 novembre de La Vita in Diretta, andata in onda su Rai 1.

Durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta, Alberto Matano, conduttore del programma di infotainment di Rai 1, è incappato in una gaffe involontaria che sta facendo il giro dei social.

In breve, Alberto Matano, raccogliendo la testimonianza di un uomo che è sopravvissuto all’attacco di un lupo, l’ha congedato, utilizzando le seguenti parole:

Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro a Francesco e un grazie a Ercole Rocchetti…

Non il massimo, ecco, per una persona che riportava in volto ancora i segni di ciò che ha dovuto affrontare…

Con tutto il rispetto, ovviamente, per la persona coinvolta nella vicenda, la scena andata in onda ha assunto contorni involontariamente comici.

Ripercorriamo i fatti: il protagonista della vicenda è Francesco Tancredi, imprenditore agricolo di 44 anni proveniente da Castellalto, che si è salvato dall’aggressione di un lupo praticamente grazie al pugilato, che ha praticato per anni. Il fatto è accaduto a Castellalto, provincia di Teramo, dove la presenza di lupi, confermata dalla Forestale, sta diventando un pericolo e un problema per gli abitanti e imprenditori, visto che i lupi attaccano anche altri animali come vitelli e agnelli. Scendendo dal tuo trattore verso le otto di sera, Tancredi, attirato dall’improvvisa fuga di alcuni cuccioli di cinghiali, si è ritrovato ad affrontare il lupo che l’ha aggredito al volto, ferendogli zigomi e labbra, e un braccio, per un totale di 21 punti di sutura.

L’inviato de La Vita in Diretta che si è occupato della vicenda è Ercole Rocchetti. Di seguito, le dichiarazioni di Tancredi, prima della gaffe di Matano:

Sto recuperando. L’unica cosa che non riesco a farmi passare è la paura. Ho paura di svolgere le mie attività normali in azienda. Mi vengono i brividi solo a sentire un cane abbaiare. In alcuni casi, bisogna per forza lavorare in notturna. La paura è normale.