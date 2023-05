Piero era una persona sorprendente e la storia della sua vita, che racconteremo questa sera, ce lo dimostra ampiamente: la sua attività come pianista jazz, il suo primo impiego quasi casuale in radio, gli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, l’esperienza come inviato di guerra in Algeria, Iraq e Vietnam, gli incontri con le grandi star del cinema e della musica, l’approdo alla conduzione del primo telegiornale delle 13.30 su RaiUno…

E poi, il suo racconto dell’uomo sulla luna e il coraggio di portare la scienza e la natura in prima serata. “Quark”, “Super Quark”, e prima “La macchina meravigliosa”, “Il pianeta dei dinosauri”, “Viaggio nel cosmo”, solo per citarne alcuni, sono programmi che hanno segnato profondamente la storia della televisione italiana, sia dal punto di vista dei contenuti, che da quello della forma e delle innovazioni del mezzo televisivo in sé.