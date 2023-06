Sapevamo che Alberto Angela sarebbe tornato presto in tv con un nuovo programma di divulgazione. Da qualche settimana è in rotazione su Rai 1 uno spot promozionale in cui il conduttore anticipa un nuovo impegno che lo vedrà protagonista, senza però aggiungere null’altro.

Il progetto è ormai pronto per la sua realizzazione. Come promesso da Angela fin dalle prime battute, Super Quark non sarà ereditato da lui. La mission sarà sempre quella di poter portare in tv la scienza, ma il titolo reso noto oggi dallo stesso Alberto Angela è del tutto inedito.

Alberto Angela: “Raccolgo la fiaccola della divulgazione scientifica lasciata accesa da mio padre”

Angela apre così il suo messaggio su Facebook:

“Carissimi, qualche settimana fa, ho pubblicato la foto di un interruttore con la scritta “tenere acceso massimo 9 minuti”, promettendovi l’inizio di un nuovo viaggio. Vi ho poi raccontato di aver deciso di raccogliere la fiaccola della divulgazione scientifica lasciata accesa da mio padre con i suoi programmi e vi ho annunciato l’inizio di questa nuova avventura. Adesso rimane solo da svelarvi il titolo del nuovo programma. Come vi anticipavo, non si chiamerà SuperQuark, quello è il programma di Piero e resterà suo per sempre.”

Cosa vuol dire Noos?

Alberto Angela spiega il significato del titolo così: “La soluzione mi è venuta in mente ricordando con affetto un particolare del programma “Viaggio nel Cosmo”, che assieme a mio padre abbiamo realizzato nel 1998. In quel programma – prosegue – mio padre viaggiava tra i pianeti e nel cosmo a bordo di un’astronave. Quell’astronave si chiamava Noos. Forma arcaica del termine “nous”, questa parola in greco antico aveva diverse sfumature di significato, ma, sostanzialmente, voleva dire: “intelletto”. E così, viaggiare con l’intelletto automaticamente porta alla conoscenza e al sapere”.

Alberto Angela: “è il momento di “riaccendere” l’interruttore dell’astronave”

Dunque un omaggio rivolto alle esplorazioni nel sapere di suo padre, Piero, ma al contempo un modo per non interrompere il percorso nei viaggi “nello spazio interstellare della conoscenza“

“Quel pulsante che avete visto serviva per accendere le luci interne di uno dei modelli di astronavi e stazioni spaziali usati nelle riprese in studio di “Viaggio nel cosmo”: per la tecnologia dell’epoca, non poteva rimanere in funzione più di 9 minuti per evitare sovraccarichi al sistema elettrico. Oggi, fortunatamente, le tecnologie ci consentono di fare molto meglio e realizzare cose allora impensabili.“

Ora, per Alberto Angela, è giunto il momento di “riaccendere”, ma per “ben più di nove minuti”, l’interruttore dell’astronave per un lungo viaggio nella divulgazione scientifica.