Alberto Angela: età, moglie e figli, le lauree. Carriera e vita privata del divulgatore

Alberto Angela continua a rappresentare da anni un vero punto di riferimento per intere generazioni. Al centro dei suoi programmi c’è infatti la bellezza della cultura, ma anche l’amore per il sapere che gli è stato tra l’altro trasmesso dal papà Piero. Viaggiando per il mondo e scoprendo le diverse mete dell’universo, Angela riesce a catturare l’attenzione dei fan restando sempre fedele a sé stesso, e non rinunciando mai a quello che è stato in grado di costruire nel corso di tutti questi anni. Di recente è invece tornato in tv con la nuova edizione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, fatta di 4 puntate e di tante sorprese.

Chi è però Alberto Angela una volta che si spengono le telecamere e quando ritorna alla vita di tutti i giorni? Sempre molto riservato sulla sua vita privata, il giornalista ha sempre preferito restare distante dalle luci dei riflettori per tutelare la propria privacy. Si è però saputo qualcosa a riguardo.

Chi è Alberto Angela: biografia e carriera

Originario di Parigi e nato nel 1962, Alberto è appunto figlio del compianto Piero Angela e di Margherita Pastore, ex ballerina del Teatro La Scala di Milano. Il divulgatore ha conseguito il diploma in Francia e si è iscritto poi alla facoltà di Scienze Naturali dell’Università La Sapienza di Roma. Negli anni ’80 ha viaggiato, per circa 10 anni, tra l’Africa e l’Asia e ha partecipato a varie spedizioni internazionali di scavo e ricerca. Nel 1990 è invece iniziata la sua carriera televisiva: in primis ha condotto il programma Albatros per la Televisione Svizzera Italiana e si è occupato anche di vari documentari. Ha ad esempio lavorato come autore dei programmi Superquark e Speciale Superquark, spin-off di Quark, e di Viaggio nel Cosmo. Dal 1997 è invece autore e conduttore del programma di Rai 1 Passaggio a Nord Ovest, e da quell’anno il suo percorso televisivo e culturale ha preso letteralmente il volo.

Alberto Angela ha inoltre pubblicato, nel corso degli anni, molti libri tra cui Il pianeta dei dinosauri (1993) e Viaggio nel cosmo (1998), ma anche I tre giorni di Pompei, San Pietro e Gli occhi della Gioconda. Il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa. Nel 2023 il conduttore ha creato il nuovo programma Noos – L’avventura della conoscenza, che ha sostituito il famoso Super Quark dopo la morte di Piero Angela.

La vita privata di Alberto Angela

Sempre molto riservato, Angela è un papà e un marito esemplare, tanto che negli anni ha amato una sola donna. Nel 1993 ha infatti sposato Monica, diventata sua moglie dopo un lungo fidanzamento. I due hanno condiviso molte passioni come quelle per il nuoto, i viaggi, lo sport e l’arte. Pare inoltre che la donna abbia conquistato il suo cuore cucinandogli il suo dolce preferito, ossia il tiramisù. Dal loro legame amoroso sono nati i tre figli Riccardo, Alessandro ed Edoardo. La coppia ha sempre deciso di tenersi lontani dai riflettori, tanto che hanno i propri profili social privati. Nel 2022, il giornalista ha affrontato un grave lutto, per via della perdita del papà Piero Angela a cui era molto legato. Il divulgatore scientifico è infatti andato via quando aveva 93 anni.