Amarezza è la parola chiave per presentare Albania-Italia, la partita amichevole che questa sera andrà in scena a Tirana, a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar, che la Nazionale allenata da Roberto Mancini campione d’Europa ha clamorosamente mancato nei mesi scorsi.

La gara di questa sera, mercoledì 16 novembre, sarà trasmessa in diretta da Rai1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo ci sarà Tiziana Alla, mentre Andrea Riscassi si occuperà delle interviste negli spogliatoi. Nel presentation studio ci saranno Alessandro Antinelli e Lele Adani. Calcio di inizio fissato alle ore 20.45, ma il collegamento da Tirana inizierà qualche minuto prima, al termine del Tg1.

Pur con la malinconia per la mancata partecipazione all’imminente Mondiale, sarà l’occasione per Mancini di sperimentare alcune soluzioni tattiche. In particolare, contro l’Albania allenata da Edy Reja, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con un 3-4-3. In porta Donnarumma, in difesa capitan Bonucci sarà affiancato da Scalvini e Bastoni, mentre in mediana giocheranno Verratti e Tonali; sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Dimarco, con tridente offensivo formato da Raspadori, Zaniolo e Grifo.

Ricordiamo che domenica pomeriggio avrà inizio il Mondiale con la partita inaugurale Qatar-Ecuador, trasmessa in diretta su Rai1 dopo una versione ridotta di Domenica In. Da lunedì 21 tutte le altre sfide, anch’esse proposte solo sulle reti Rai, che ha acquisito in esclusiva i diritti tv dell’intera manifestazione.

Proprio domenica prossima l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo per un’altra amichevole, l’ultima dell’anno, a Vienna contro l’Austria. Anche in quel caso (con diretta su Rai1) si tratterà di un’uscita mirata solo a sperimentazioni di natura tattica. Esattamente come accadrà questa sera con Albania-Italia.