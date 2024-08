Alba Parietti: “Non sono una signora? Prima o poi riusciremo a tornare”

In un lungo post su Instagram, Alba Parietti ha risposto ad un post di Davide Maggio. Dopo l’intervista a ‘Il Messaggero’, il portale, attraverso un articolo firmato da Mattia Buonocore, si chiede perché la conduttrice non abbia difeso, a spada tratta, ‘Non sono una signora’, il drag show, in onda, la scorsa estate (senza non poche difficoltà), su Rai 2. Nonostante i buoni ascolti, dello scorso anno, (in piena estate), il programma (che, di fatto, ha riportato in tv la Parietti in primo piano dopo anni di presenza come opinionista) non è stato riconfermato.

La presentatrice, però, ha voluto fornire la propria versione dei fatti convinta che, prima o poi, ‘Non sono una signora’ possa avere una seconda edizione.

Non sono una signora avrà una seconda stagione? Le parole di Alba Parietti

Ecco le sue parole:

Ha ragione (questa volta) @davidemaggioit #nonsonounasignora è stato uno dei programmi più visti (forse il secondo) di @instarai2 della scorsa stagione , eppure al momento non è in palinsesto Rai. Inutile negare che è inspiegabile, tuttavia non ho mai rinunciato e sperato di rifarlo e lo sanno bene i dirigenti @fremantleit con i quali parlo regolarmente.

E’ chiaro che non è ideale per la linea editoriale Rai, ma è un programma allegro, inclusivo e divertente che non ha offeso nessuno , anzi quando il vaso di Pandora ( su un programma rimandato di messa in onda per 4/5 volte inspiegabilmente) è andato in onda è stato travolto positivamente da un’ondata di seguaci , in testa sul web come programma trending topics ed è diventato subito un cult. E’ vero che ne parlo poco pubblicamente, ma Non ho mai abbandonato e gli addetti ai lavori lo sanno bene. Era un gruppo di lavoro meraviglioso a cui si deve il merito della riuscita del programma a cui tutti hanno lavorato con grandissimo entusiasmo. Semplicemente lo proteggo perché ci ho creduto allora e ci credo oggi . E lo sanno bene gli stessi dirigenti Rai. Semplicemente io “ sono una signora” e non amo fare la vittima o stare in chiesa a dispetto dei santi .

Prima o poi sono certa riusciremo a tornare.

Tremate tremate le drag non se ne sono mai andate.

Firmato Alba Pajette e le sue trans (anche se la più trans sono fieramente io) #nonsonounasignora @instarai2

Che qualche altro network possa essere interessato al format? La prima (ed, al momento, unica stagione) è stata vinta da Gigi e Ross nei panni di The Nancies.