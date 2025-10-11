Al via Il Giudice e i suoi Assassini, la serie Rai su Rosario Livatino: tutti i dettagli
Michele Placido è il regista della nuova serie Rai Il giudice e i suoi assassini, ambientata in Sicilia e ispirata alla storia di Livatino.
Il 29 settembre hanno avuto inizio le riprese de Il giudice e i suoi assassini, la prima serie televisiva Rai diretta da Michele Placido e ambientata in Sicilia. La sceneggiatura è curata dallo stesso regista insieme ad Angelo Pasquini e Fidel Signorile. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production e narra le storia – vera – del giovane magistrato di Agrigento Rosario Livatino. Quest’ultimo ha infatti sfidato la mafia e ha messo in gioco la sua vita nel rispetto della Legge, della Giustizia e del diritto a vivere in pace. La criminalità organizzata ha però messo in atto una crudele vendetta e l’ha ucciso il 21 settembre 1990.
La tematica affrontata da Placido è quindi di grande attualità, oltre che molto difficile da trattare, dato che il focus è proprio sulla vittima e sui suoi assassini. Il giudice è tra l’altro stato il primo magistrato della storia ad essere eletto Beato della Chiesa: papa Giovanni Paolo II lo aveva definito “martire della giustizia e indirettamente della fede”.
Le parole di Michele Placido dopo l’annuncio ufficiale
Michele Placido sta dirigendo la sua prima serie Rai e, con Il giudice e i suoi assassini, si sta ispirando al cinema di Francesco Rosi, Pietro Germi e Mario Monicelli. Lui stesso ha espresso tutto il suo entusiasmo, dichiarando di essere tornato, dopo molti anni, a lavorare per Rai Fiction, per la prima volta da regista di una miniserie e di un progetto unico come questo. “Racconta una pagina fondamentale del nostro Paese e rievoca ideali e argomenti di integrità morale” – ha dichiarato – “Livatino era un uomo delle Istituzioni cui dobbiamo guardare ancora oggi per ispirarci nel nostro quotidiano impegno al servizio del Paese, un servitore dello Stato che visse con coerenza e fedeltà i valori della legalità“.
Con questa miniserie Placido ha ammesso di voler quindi raccontare una storia di coraggio e dedizione alla giustizia che unisce i principi della sua fede con il servizio alla comunità. “La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare ogni giorno l’impegno per un Paese libero da mafia e corruzione” – ha continuato – “È per questo che sono orgoglioso di lavorare per la Rai che è garanzia di qualità e diffusione internazionale e sono certo che il mondo si riconoscerà in questi valori e ne sarà conquistato“.
Il cast de Il Giudice e i suoi Assassini
Ad interpretare il protagonista Livatino è l’attore Giuseppe De Domenico, già famoso nel piccolo schermo per la sua partecipazione in Vermiglio. Accanto a lui ci sono Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno. Le riprese del film dureranno 10 settimane e saranno ambientate a Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara e Agrigento.