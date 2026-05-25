Al Bano a ruota libera: lo sfogo contro Romina Power e il retroscena sullo schiaffo al giornalista

Il traguardo degli 83 anni, calcolato con l’ironica matematica di chi preferisce contare “quattro volte venti più tre di bonus“, ha spinto Al Bano Carrisi a cercare un momento di assoluto raccoglimento lontano dal frastuono dei palcoscenici.

Il leone di Cellino San Marco ha scelto di festeggiare il compleanno compiendo un viaggio fortemente desiderato a Lourdes, meta spirituale mai visitata prima, accompagnato da Loredana Lecciso e dai figli Jasmine e Al Bano Junior. Una parentesi intima che è diventata l’occasione per un bilancio profondo tra confessioni private, vecchi rancori legali e nuove, accesissime tensioni familiari.

Quel controverso schiaffo in diretta e il risarcimento “maledetto”

Nel ripercorrere una carriera fatta di enormi sacrifici e determinazione ferrea, il cantante ha confessato di aver perso il controllo in più di un’occasione a causa della pressione mediatica. Il ricordo è andato a un celebre e spiacevole episodio del 2005, quando la cronaca rosa si fece troppo pressante.

Incalzato da un inviato de La Vita in Diretta che cercava dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, l’artista reagì colpendo il giornalista davanti alle telecamere accese. Quello scatto d’ira si tradusse in una condanna giudiziaria con un risarcimento da 10 mila euro.

Con la sua consueta schiettezza, Al Bano ha commentato il curioso epilogo della vicenda, ricordando come la moto acquistata dal cronista con quei soldi fu successivamente rubata, definendolo un ironico segno del destino.

La dura replica a Romina Power: “Fango immeritato, io non faccio la vittima”

Il nucleo centrale dello sfogo del cantante riguarda però il rapporto mai pacificato con l’ex moglie Romina Power. Le recenti dichiarazioni della donna hanno riaperto ferite profonde, spingendo l’artista a una ferma difesa del proprio operato come genitore e come uomo.

Al Bano ha espresso profonda amarezza per quelle che ritiene accuse infondate e lesive della sua dignità, rivendicando con orgoglio la capacità di aver voltato pagina dopo la dolorosa separazione del 1999.

L’affondo finale non lascia spazio a interpretazioni: il cantante ha rimarcato la netta differenza di approccio alla vita rispetto all’ex coniuge, sottolineando di aver trovato il coraggio di ricostruirsi un’esistenza solida al fianco di Loredana Lecciso.

Richiamando gli insegnamenti paterni basati sul lavoro e sulla resilienza, Al Bano ha rigettato ogni forma di vittimismo, ribadendo la volontà di difendere la propria storia familiare e i sacrifici fatti per i suoi figli, nati sia dal primo storico matrimonio sia dalla sua seconda, duratura unione.