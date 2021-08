È iniziata la grande fuga dal ‘Palazzo’? La domanda appare lecita ad ascoltare l’affondo verbale di Aida Nizar contro Barbara d’Urso. La donna spagnola, popolare in Italia grazie alla partecipazione al Grande Fratello 15, nelle ultime ore si è scagliata via social contro la conduttrice nostrana accusandola di averla presa in giro, ossia di averle promesso contratti di lavoro poi mai diventati realtà.

In un lungo sfogo, la Nizar si è detta “profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo“:

Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi?’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo. Per questo anche mi sono affermata nella tv spagnola, perché non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… (…) E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.

Al netto del caso singolo e della veridicità delle parole (in alcuni passaggi deliranti) di Aida Nizar, che sui social ha tirato in ballo anche Ivan Roncalli, autore fidato della sua madrina televisiva, la sensazione è che questo j’accuse sia solo la prima evidenza della fuga dal Palazzo in corso. Dove Palazzo sta a significare il micro-mondo televisivo che negli ultimi anni la d’Urso ha alimentato nei suoi programmi quotidiani e non, costituito da personaggi senza particolari talenti, ma con evidente predisposizione all’esibizionismo, assecondata talvolta anche di fronte a cachet irrisori.

Dalla prossima stagione, al via dal 6 settembre, la Barbara d’Urso potrà contare su un solo programma, Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 per poco meno di un’ora. Troppo poco per dare spazio alle starlettine e ai personaggetti da reality, a maggior ragione se è vero – come è vero – che l’azienda che ti paga, Mediaset, ti ha chiesto di cambiare tone of voice.

Se la regina è in crisi, il micro-mondo fino a quel momento ai suoi piedi cosa fa? Si sfalda e va all’attacco, cercando visibilità.