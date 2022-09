Il rischio che avevamo paventato da queste colonne nei giorni scorsi si è rivelato più che attendibile. Lo sa bene Agorà, che questa mattina non è in onda su Rai 3 a causa dello sciopero proclamato dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv, che coinvolge i lavoratori Rai di Roma.

+++ Non siamo in onda al consueto orario per via di uno sciopero del personale tecnico RAI +++ #agorarai — Agorà (@agorarai) September 26, 2022

A fare clamore non è tanto l’agitazione sindacale, quanto il tempismo della stessa, che coincide, evidentemente, con il giorno dopo le elezioni politiche. Una circostanza che non soltanto avrebbe garantito prevedibilmente ottimi ascolti alla trasmissione di approfondimento condotta da Monica Giandotti, ma soprattutto avrebbe permesso alla tv pubblica di presidiare un risultato elettorale storico.

Secondo quanto risulta a TvBlog, Agorà non sarà l’unico programma destinato a saltare nella giornata odierna. Infatti, oggi pare che non andrà in onda neanche Elisir, previsto nel palinsesto di Rai3 subito dopo Agorà. Il programma condotto da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, non a caso, va in onda dallo stesso studio di Agorà e con la medesima squadra tecnica.

(in aggiornamento)