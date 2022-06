Un’ospite che chiama in diretta un altro ospite, quest’ultimo in ritardo per un collegamento: questo è quanto avvenuto questa mattina ad Agorà Estate, dove era atteso Giorgio Parisi per Timeline, il segmento finale di trasmissione curato ogni venerdì da Marco Carrara, che, come vi avevamo raccontato, ha di fatto esportato il suo programma all’interno di quello condotto da Giorgia Rombolà, cambiando così anche collocazione per la stagione estiva.

Il Premio Nobel per la Fisica, infatti, non era ancora pronto in collegamento Skype e quindi ad Agorà Estate si stava cercando di prendere tempo in attesa che l’ospite di Marco Carrara arrivasse. Così di rientro da una clip, Virginia Piccolillo, giornalista del Corriere della Sera, seduta sui divanetti banchi, ha pensato di chiamare il professor Parisi, che le ha prontamente risposto.

A questo punto la giornalista, che gli ha spiegato di trovarsi ad Agorà Estate, ha passato il telefono alla padrona di casa, Giorgia Rombolà, che, dopo un’iniziale emozione (“io sto parlando con un Premio Nobel, scusate, è un momento bellissimo, sono davvero emozionata”), ha detto:

La sta aspettando Marco Carrara per Timeline, è un collegamento Skype. Arriviamo subito da lei.

Concluso poi lo spazio dedicato ai rincari delle bollette e più in generale a tutti i beni di consumo, Giorgia Rombolà ha finalmente lasciato la linea a Marco Carrara, che ha esordito dicendo:

Abbiamo vissuto un momento di televisione sicuramente innovativo: un ospite che chiama in diretta per dire che ci siamo.

Il tutto si è poi concluso con una nuova incursione della Rombolà, che nei secondi finali di trasmissione si è affacciata nuovamente per salutare Giorgio Parisi:

Ci siamo sentiti per telefono pochi minuti fa, salve professore, un momento bellissimo.