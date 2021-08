Antonella Alba, giornalista di Rai News 24, è stata vittima ieri sera a Roma di un’aggressione da parte di alcuni manifestanti No Green Pass. A raccontare l’accaduto è la stessa protagonista tramite un tweet pubblicato nelle scorse ore, nel quale la giornalista mostra anche un video dell’aggressione subita. Un uomo l’accusa di essere una “giornalista terrorista”; lei ringrazia nel messaggio le forze dell’ordine che hanno protetto la sua incolumità.

Beppe Giuletti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, esprime per primo sostegno sui social ad Antonella Alba.

Pochi minuti dopo il direttore di Rai News 24 Andrea Vianello racconta l’accaduto con queste parole, sempre tramite un tweet:

La nostra Antonella Alba, aggredita, strattonata per prenderle il cellulare, graffiata, insultata nella manifestazione no vax di ieri sera a Roma. Motivi: aveva la mascherina e faceva domande. Sciagurati e fascisti. Servirebbe un altro vaccino ad hoc per l’ignoranza.