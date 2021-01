Affari tuoi viva gli sposi e i pacchisti della terza puntata

Sabato 9 gennaio in prima serata su Rai1 si rinnova l’appuntamento con il gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi, diretto e condotto da Carlo Conti. Dopo le prime due puntate andate molto bene in termini di audience, con una media di oltre 5 milioni di telespettatori ed il 19% e passa di share, il programma tornato a nuova vita con le modifiche legate alla coppia di concorrenti e ai 10 custodi dei 20 pacchi, ha fatto breccia nel pubblico del sabato sera di Rai1.

Rimasto dopo la sigla finale del Tg1 di prima serata fin oltre le dieci e mezza di sera, questo programma che altro non è che un access prolungato ha fatto centro fra i telespettatori che tengono da sempre Rai1 come la loro prima scelta nell’offerta televisiva nazionale. Stefano Coletta è riuscito a convincerli con questo programma onesto e ben fatto, come tutti quelli confezionati da Carlo Conti e dal suo gruppo, ivi compreso il ritorno del famigerato e sempre più cattivo “dottore”, che attraverso il telefono rosso comunica con il conduttore, decidendo vita, morte e miracoli della coppia di promessi sposi.

Terza puntata che sabato se la deve vedere con un osso duro, anzi durissimo, quel C’è posta per te che da sempre è la punta di diamante dell’offerta televisiva di Canale 5, guidato, pensato, realizzato e condotto come sempre da Maria De Filippi. Sarà quindi durissima e quasi impossibile ripetere i dati di ascolto delle prime due puntate del programma, ma vediamo con quali armi Carlo Conti si presenterà sabato nel duello all’ultimo telespettatore con Maria.

Nello specifico andiamo vedere chi saranno i dieci pacchisti che custodiranno i 20 pacchi nella terza puntata di Affari tuoi viva gli sposi. Partiamo dalle cinque rappresentati del gentil sesso, ovvero Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni e Rocio Morales. Per quel che riguarda i maschietti, pacchisti della terza puntata saranno Nino Frassica, Sergio Friscia, Gabriel Garko e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann.

Appuntamento dunque per la terza puntata, prima in sfida con C’è posta per te, di Affari tuoi viva gli sposi, per sabato 9 gennaio a partire dalle ore 20:40 con Carlo Conti dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.