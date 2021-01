Affari tuoi viva gli sposi, ecco i protagonisti della quinta puntata

300.000 euro, questo è il pacco dei sogni delle coppie che si stanno susseguendo alla corte di Carlo Conti (e del famigerato dottore) in queste settimane di Affari tuoi viva gli sposi, il game show di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è naturalmente fissato per sabato prossimo 23 gennaio dalle ore 20:40 con un nuovo carico di ospiti che avranno il compito di custodire (e poi aprire) i venti pacchi con i quali la nuova coppia di promessi sposti giocheranno per agevolare il loro sogno nuziale e di vivere insieme per costruire una famiglia.

Vediamo dunque insieme chi saranno i dieci protagonisti della puntata di sabato di Affari tuoi viva gli sposi e che avranno quindi il compito di custodire ed aprire i venti pacchi in questione. Partiamo dall’attrice e modella rumena Madalina Diana Ghenea, per altro in questo periodo al centro di una catena di gossip legata al giocatore di calcio dell’AS Roma calcio Nicolò Zaniolo. Proseguiamo poi con i pacchisti della puntata di sabato con la conduttrice Andrea Delogu, quindi ci sarà l’attrice e cantante Serena Autieri, la showgirl Rossella Brescia e l’attrice napoletana Tosca D’Aquino.

Questo per la componente femminile del cast di sabato di Affari tuoi viva gli sposi, per quel che riguarda i maschietti ci sarà l’attore, comico e conduttore Massimo Lopez, il comico Ubaldo Pantani che si presenterà ovviamente con una delle sue riuscitissime imitazioni, l’attore siciliano Nino Frassica, quindi mister “viva Carlo Conti” Gabriele Cirilli e per concludere con l’attore comico e conduttore Sergio Friscia.

Appuntamento dunque per tutto questo sabato prossimo 23 gennaio a partire dalle ore 20:40 per la puntata numero cinque del gioco a premi diretto e condotto da Carlo Conti Affari tuoi viva gli sposi, ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.