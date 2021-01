Affari tuoi viva gli sposi, ecco i protagonisti della sesta puntata

Sabato 30 gennaio subito dopo la fine dell’edizione di prima serata del Tg1 andrà in onda la sesta e penultima puntata del gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi. Il game show prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy dunque sta per terminare la sua cavalcata nel sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo avendo fatto il suo dovere, permettendo alla Rete 1 della televisione pubblica di mantenere nella fascia di prime time del sabato un risultato di qualità pur avendo contro su Canale 5 quello che molti addetti ai lavori definiscono “il Sanremo” di Mediaset, ovvero quel C’è posta per te che è vero che miete share di media vicini al 30%, ma che in prima serata si ferma sulla soglia del 25% di share, a fronte di un 17% di Affari tuoi.

Quindi se il compito di Affari tuoi viva gli sposi era quello di frenare in qualche modo C’è posta per te nella fascia di prime time (20:30-22:30) e allo stesso tempo di non far scivolare la media settimanale di prima serata della prima rete Rai, la sfida è stata in qualche modo vinta. Detto questo vediamo insieme chi saranno i dieci vip protagonisti della sesta puntata di Affari tuoi viva gli sposi che custodiranno i venti pacchi per la coppia di promessi sposi in gioco.

Partiamo da un vecchio amico di Carlo Conti ovvero Massimo Ceccherini, l’irriverente attore toscano che divertirà pubblico e concorrenti con le sue battute da toscanaccio. Fra i pacchisti poi della penultima puntata di Affari tuoi viva gli sposi ci saranno il comico Pasquale Petrolo alias Lillo, quindi le showgirl Maddalena Corvaglia e Juliana Morerira, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Orietta Berti e Anna Tatangelo e l’attore e regista Christian De Sica. Con loro le presenze fisse di Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

Appuntamento dunque per la sesta e penultima puntata di Affari tuoi viva gli sposi per sabato 30 gennaio, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 con Carlo Conti e la sua allegra brigata che vi abbiamo appena svelato.