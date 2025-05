Affari Tuoi, Valeria dall’Abruzzo perde tutto quanto. Dice no al Dottore e torna a casa a bocca asciutta

Valeria è una Social Media Manager ed è istruttrice da svariati anni da ginnastica ritmica. Una grande passione che ha in comune con la sorella Alice, anche lei istruttrice e mamma di Christian, di due anni. Le due giocano insieme. Il pacco scelto e preso dalla famosa ruota è il 10. I premi anche stasera vanno dallo O ai 300.ooo euro. Ora però è il momento della specialità presentata dal carismatico Thanat. Si tratta delle ferratelle che altro non sono delle cialde fatte con un impasto di biscotti, uova e zucchero. Una sorta di meravigliosi waffles.

Adesso si inizia a giocare sul serio e il primo pacco chiamato è l’11, quello dell’Umbria. Si spacchetta e se ne vanno via 15.000 euro. Con il secondo tiro si va in Trentino Alto Adige con l’11. Prima bella doccia fredda della serata: sfumano infatti la bellezza di 1000.ooo euro. Ci si sposta in Basilicata con il pacco numero 13. Qui c’è il mitico Gennarino che non vede l’ora di correre e camminare in studio per poi scodinzolare felice verso Stefano.

E’ il turno del Lazio con il 16. Vanno via solo 100 euro che fanno sorridere le due belle sorelle. Ultimi due tiri. Il primo è rivolto al 15, quello della Liguria ove c’è 1 euro. E’ festa grande e l’entusiasmo è alla stelle. Infine, ci si rivolge al pacco 12 relativo alla Sardegna che contiene 50 euro. E’ il momento dell’arrivo del Dottore. Tra cambio e offerta Valeria e Alice optano per la seconda che, però, viene prontamente rifiutata. 36.ooo euro sono una bella cifra, la concorrente lo ammette, ma lei vuole giocare. Del resto, è lì per quello.

Si riparte chiamando il pacco 18, quello della Sicilia che contiene 10 euro. E la canzone Cuoricini non può che far ballare i presenti con il sorriso stampato sul volto poco prima di chiamare la Toscana con il 20. Qui sfumano 50.ooo euro. Sale un leggero nervosismo ma il gioco scorre sempre più implacabile e veloce. Ultimo tiro della tripletta. Si opta per la Calabria, con l’1 che nasconde soltanto 200 euro. Altra piccola fiesta.

Rimangono ben sette pacchi rossi e quattro blu. Lo Squalo chiama e ripropone il solito cambio e l’offerta. Anche a questo giro si vuole ascoltare la seconda possibilità. Dai poco fa menzionati 36.000 euro si passa ai 40.000 euro. Ora si inizia a ragionare, lo sostiene la concorrente, così come lo showman campano. Pure adesso però l’assegno viene tritato.

Tra un cambio e rifiuti varia, Valeria perde tutto quanto

Il tifo è da stadio e si chiama a gran voce il nome di Valeria. La concorrente chiama il pacco 7, quello delle Marche. Ben 30.000 euro sfuggono dalle dita ma niente paura: ci sono ancora tanti bei soldini da poter vincere. E’ caccia grossa verso i pacchi blu. Ci si prova chiamando il 17, relativo al Friuli Venezia Giulia ove si trovano 10.ooo euro. Il terzo tiro è rivolto alla Puglia con il pacco numero 8. Qui ci stavano 500 euro.

Il Dottore adesso propone la stessa opzione ormai consolidata. L’assegno è della bellezza di 50.ooo euro ma viene rifiutato. Le due sorelle puntano in alto. Sale l’ansia così come l’adrenalina. E’ caccia grossa verso le ferratelle. Si va verso il pacco numero 3 con la Campania che contiene 20.ooo euro. Richiama lo Squalo, puntualissimo. A questo giro cambia opzione. Si parla solo ed esclusivamente di offerta ma è sempre fermo sulla cifra di 50.ooo euro.

Valeria non si fa allettare dai soldi e vuole proseguire con la giocata. Un solo tiro ed è lanciato nei confronti del pacco 14, quello del Veneto. Si spacchetta velocemente e si scopre che contiene i famosi 3000.ooo euro. Il telefono rosso squilla e ora sul piatto viene messo solo il cambio. La concorrente vorrebbe difendere con le unghie e con i denti il suo pacco, il 10. E così rifiuta la proposta.

Ci si sposta nel Molise, con il 2. De Martino sbircia, curioso. Ora la partita si fa più in salita dal momento che sfumano ben 75.ooo euro. Ennesima chiamata dal Dottore che dal precedente cambio torna alle offerte. Si abbassa l’asticella. Si offrono infatti 20.ooo euro. Se Valeria rifiutasse dovrebbe chiaramente puntare al massimo ai 200.000 euro. Lei vuole andare avanti e dice no alla proposta economica.

Il prossimo tiro è rivolto al pacco numero quello, della Lombardia che contiene la specialità culinaria della serata, ovvero le mitiche ferratelle. E una di queste squisitezze viene rubata da Stefano che la divide con le due bionde sorelle. Si ritorna alla proposta del cambio o dell’offerta. Tra le due alternative la concorrente è allettata dalla seconda ma solo qualora venissero proposti tanti bei soldi. In ogni caso ora come ora pare più interessata al cambio, sebbene profondamente indecisa sul numero del pacco al quale puntare.

Alla fine dice sì alla seconda opzione e va a prendersi il 6 della Valle D’Aosta. Decide di aprire subito il 10 che fino a pochi minuti fa era il suo. De Martino il dubbio se lo vuole togliere subito. Esce lo 0 e scatta il delizioso balletto. Adesso rimangono esattamente due pacchi rossi e due blu.

La Regione per lei non è quella fortunata

Lo Squalo è in agguato e chiama subito. Adesso viene fatta un’offerta. L’assegno è di 36.ooo euro, tornando così alle origini. E anche adesso viene tritato. Parte il tiro che fa indubbiamente la partita. La concorrente si sente ispirata dal pacco numero 9, relativo al Piemonte. Il conduttore non lo vuole vedere. E ciò lo ha detto a buona ragione visto che si nascondevano 200. ooo euro.

Nel pacco numero 5 c’erano invece solo 20 euro. Ora si gioca per la Regione Fortunata. E se Valeria indovina si porta a casa ben 100.ooo euro. Non è però la da lei chiamata Puglia e allora si escludono altre 9 Regioni. Il montepremi ora si dimezza. La concorrente si butta e sente che deve chiamare l’Emilia Romagna. Niente da fare, era il Veneto. E così le due sorelle tornano a casa a bocca asciutta.