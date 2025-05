Affari Tuoi, Valentina dall’Emilia Romagna accetta 25mila euro. De Martino al settimo cielo

Affari Tuoi, gioca per l’Emilia Romagna la new entry Valentina insieme alla sorella Morgana.Per la prima volta la stessa regione gioca per due serate di seguito. La concorrente ha 33 anni e proviene dalla provincia di Bologna dove vive con il fidanzato, suo coetaneo e il loro cagnolone. Opera nel settore del beverage. Morgana ha

Affari Tuoi, gioca per l’Emilia Romagna la new entry Valentina insieme alla sorella Morgana.

Per la prima volta la stessa regione gioca per due serate di seguito. La concorrente ha 33 anni e proviene dalla provincia di Bologna dove vive con il fidanzato, suo coetaneo e il loro cagnolone. Opera nel settore del beverage. Morgana ha 24 anni e si è laureata con laurea Magistrale a Torino dove lavora come impiegata. La specialità a questo giro, come sempre presentata dal mitico Thanat, è il culatello.

Si entra nel vivo del gioco con i primi sei tiri. Il primo pacco chiamato è il numero 7, quello della Sardegna. Si spacchetta e si scopre in men che non si dica che lì erano nascosti soltanto 50 euro. Si è partiti serenamente e si cerca di procedere alla stessa identica materia, spostandosi in Liguria con il 4. Sfumano 30.000 euro che comunque non mandano in crisi la bella Valentina.

E’ il momento di Morgana che opta per l’11 dell’Umbria dove si celavano ben 300.oooo euro. Anche qui niente paura, l’entusiasmo delle sorelle è alto. Valentina chiama il 2, quello del Trentino Alto Adige. Se ne vanno 5 euro che strappano un sorriso anche a De Martino. Quinto tiro e riprende la redini del gioco la sorella che chiama l’Abruzzo con il 12. Sfumano 15.0000 euro ma non è il momento di abbattersi. Ora si apre il pacco numero 15, relativo alla Lombardia. Doccia gelata perché sfuggono dalle dita pure 200.0000 euro.

La partenza della new entry non è delle migliori e pertanto dovrà usare la strategia, come sentenzia lo showman campano. Lo Squalo chiama e propone il cambio del pacco. Niente da fare, la concorrente vuole tenere il suo, il 13. Altro tiro e si va in Val D’Aosta, con il 1. Ed ecco che si scopre che proprio lì si era nascosto l’irresistibile Gennarino.

Tra cambi rifiutati e pacchi rossi sfumati, la giocata è incerta

Al via il secondo tiro e ora è caccia grosso al culatello, la specialità della serata. Si opta per il 17, andando in Friuli Venezia Giulia ove c’era 1 euro. Adesso è il momento della Calabria, con Amour di Achille Lauro.

Squilla il telefono. Arriva l’offerta. L’assegno è di 18.000 euro ma viene prontamente rifiutato. Tre tiri ancora mentre il tifo in studio è da stadio. E’ il turno della Puglia con il pacco numero 3. E finalmente si scopre lo 0. Parte dunque il balletto con tanto di coreografia con la concorrente, la sorella e tutti i pacchisti, guidati dal conduttore.

Valentina e Morgana si sono caricate e sono pronte ad affrontare la nuova scalata. Vengono chiamate le Marche con il numero 20. Qui ci si inizia a tremare: 50.000 sono ormai un amaro ricordo. Si chiama il 14, relativo al Lazio. Si festeggia, 10 euro fanno il solletico. Il Dottore richiama, implacabile. Per un tiro propone un cambio. Niente da fare neanche stavolta. E’ la volta del pacco 10, quello del Molise, che contiene 5.000 euro.

Lo Squalo mette sul piatto ora l’offerta di 19.000 euro. Si chiama ore il Veneto con il 19. Vanno via 100 euro. Arriva la nuova proposta del dottore: due tiri o un cambio. La concorrente continua con il suo pacco. Si chiama la Campania, con il 16 ove erano contenuti la bellezza di 100.ooo euro. Ora si apre il numero 18, quello della Basilicata. La partita si complica. Sfumano 10.000 euro.

Valentina accetta 25 mila euro, la sua saggia scelta

Ennesima telefonata. Le sorelle devono pescare la carta, tra le due messe sul tavolo. E’ quella relativa all’offerta. L’assegno è adesso di 13.000 euro per un tiro. Pure questo viene tritato. Il tiro viene lanciato verso il pacco 15, relativo al Piemonte che contiene 20.000 euro. Il Dottore richiama e ripropone un cambio. Rimangono tre numeri, il 13 che è il pacco di Valentina, nonché il 6 della Toscana e il 9 della Sicilia. Altro rifiuto e si prosegue a giocare, andando alla ricerca dei tanto agognati 75.000 euro. Manca un solo tiro. Si chiama la Trinacria. Ed è festa perché ci sono solo 200 euro.

Lo Squalo richiama e l’assegno proposto è di 25.ooo euro. Morgana, razionalmente, accetterebbe la proposta del Dottore, temendo di andare a casa a mani vuote. Ora non c’è altro da fare che fare dei ragionamenti ad alta voce per poi prendere una decisione. Si sottolinea che le proposte economiche fatte siano sempre state molto basse. Forse, come sentenzia Valentina, si è voluto semplicemente metterla alla prova, per vedere quanto sia coraggiosa. Lei non si fida del Dottore e nemmeno Stefano.

La sorella cerca di farla ragionare e alla fine si accetta l’offerta. Ora è il momento di scoprire che cosa conteneva il famoso pacco 13 che la concorrente ha difeso fino all’ultimo con le unghie e con i denti. Lì c’era il delizioso culatello e non i tanto agognati 75.ooo euro. Abbracci e risate e la puntata finisce in una piccola festa con De Martino più che soddisfatto.