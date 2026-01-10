Affari Tuoi torna in prima serata con un nuovo speciale: la mossa di Viale Mazzini per spiazzare Mediaset

Un comunicato ufficiale compare sui social della EndemolShine Italy. Affari Tuoi cerca coppie sposate per una nuova puntata speciale. Questo vuol dire che l’esperimento forzato della Lotteria Italia, con il gioco condotto da Stefano De Martino in prima serata, era soltanto una premessa. Il meglio deve ancora venire.

La Rai si è lasciata ingolosire dagli ascolti e vuole tallonare Canale 5: La Ruota della Fortuna ha funzionato anche in prime time grazie all’alternativa Ruota dei Campioni, ora tocca a Viale Mazzini scoprire se De Martino in prima serata viaggia meglio o peggio rispetto al preserale. L’uomo della Provvidenza dopo l’addio di Amadeus è a una nuova sfida professionale. L’approdo di Gerry Scotti nell’access prime time di Cologno Monzese ha tolto a De Martino quella sorta di egemonia catodica che aveva ottenuto lo scorso anno.

Stefano De Martino e l’ipotesi prima serata

Ora la sfida è aperta e De Martino vuole continuare a giocarsi le proprie carte. Le misure, alla Ruota della Fortuna, le ha prese e la distanza fra le parti si è ridotta. Ora si dovrà capire se, approdando in prima serata, con una nuova formula il risultato possa cambiare ancora oppure no. Insomma, la Rai ha una nuova freccia al proprio arco e intende usarla. Si sta preparando affinché ci sia presto materiale spendibile per una puntata speciale in cui a farla da padrone non siano i biglietti della Lotteria Italia, ma le famiglie.

Coppie sposate che vogliono cambiare la propria vita in meglio. Magari grazie a un pacco inaspettato. Bisogna soltanto crederci un po’ di più. Monito che passa anche da Viale Mazzini, la tv di Stato il pacco vincente su cui puntare ce lo ha già: la coppia professionale Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Luigi Luciano si è comportato bene anche in prima serata, la sua vis comica ha fatto la differenza durante l’Epifania televisiva di Raiuno.

Affari Tuoi speciale

Questa “rivelazione”, restando in tema, deve diventare una buona abitudine anche durante il resto della stagione. Prova del nove ulteriore per il comico che, dopo Bar Stella, ritrova Stefano De Martino e un palcoscenico televisivo che lo valorizza. Il vero step da superare sarà portare fino in fondo una prima serata: l’Epifania è stata un’eccezione dovuta alla Lotteria Italia, ma il prossimo speciale potrebbe essere il primo di molti. I casting per le coppie sposate che parteciperanno sono già cominciati.

La Rai sta lavorando, con la collaborazione di Endemol, a questo progetto già da tempo. Anche Affari Tuoi potrà godere di una versione aggiuntiva del programma, in grado (forse) di mettere in difficoltà la concorrenza. Resta da capire data d’inizio e collocazione. L’idea di partire direttamente dall’access prime time per poi protrarsi fino a tarda sera è concreta, ma resta l’eventualità di posizionarsi diversamente. Magari partire alle 21.30 con la versione special subito dopo la versione classica di Affari Tuoi.

L’eredità di Bonolis

Interrogativi che presto troveranno risposta: De Martino, dopo aver preso il posto di Amadeus, potrebbe seguire la strada di un’altra icona del programma. Paolo Bonolis. Il conduttore era riuscito a portare, ai tempi della propria militanza in Rai, Affari Tuoi in prima serata. Altri tempi che stanno per tornare, anche solo per capire se cambiando l’ordine dei fattori (o dei presentatori) il risultato si modifica oppure no. Un rebus da cui passa il prossimo futuro della Rai.