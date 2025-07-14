Affari Tuoi, svelato il totale delle vincite dell’edizione di Stefano De Martino

Si è appena conclusa una stagione trionfale del game show pre- serale di Rai Uno. I dati d’ascolto hanno parlato ben chiaro fin dalle primissime battute. Affari Tuoi, condotto a questo giro da Stefano De Martino, ha battuto la concorrenza di Striscia La Notizia. L’Azienda di Viale Mazzini, visto il grande successo, ha dunque deciso di prorogare la messa in onda fino a fine giugno per l’immensa gioia dei telespettatori.

Lo showman campano, nel corso dell’ultima puntata, ha ringraziato i telespettatori per poi confermare anche, durante la recente presentazione dei palinsesti Rai, la sua presenza al timone del gioco. Un gioco i cui indiscussi protagonisti sono i concorrenti nonché i mitici pacchisti che, a rotazione, tentano la sorte, puntando talora anche alla Regione Fortunata nel finale.

Molti di loro poi, come il simpatico Presidente, sono diventati dei veri e propri personaggi. Tanti sono riusciti a portare a casa interessanti vittorie sia grazie a una strategia ben studiata che a veri colpi di fortuna. La cifra totale vinta è molto interessante e l’ha spifferata su X ( ex Twitter) il giornalista di Telesette Ruben Trasatti, come hanno riportato sia Lollo Magazine che Novella 2000.

Affari Tuoi, le vincite totali della prima edizione di Stefano De Martino

In sostanza, nel corso delle ben 260 puntare alle quali aggiungerne 2 speciali, sarebbero stati vinto, nel complesso, 8.267.547 euro in gettoni d’oro. Dunque, dati alla mano, la prima edizione condotta da De Martino è da vedersi come particolarmente fortunata. Inoltre, volendo fare una sorta di media, per ciascuna singola puntata, rimanendo sempre in termine di vincite, si parlerebbe di 31.555 euro.

L’ultima puntata, andata in onda lo scorso 28 Giugno 2025, è stata anch’essa molto seguita e parecchio fortunata. Difatti la bella Vanessa, che ha giocato per la Regione Molise, ha portato a casa 35.000 euro, sempre in gettoni d’oro, dopo aver accettato l’assegno del Dottore in seguito a una giocata molto particolare e qualche tiro sfortunato di troppo.

In attesa di conoscere, qualora ce ne fossero, delle novità per la prossima stagione, è già stata fissata la data in cui Affari Tuoi tornerà a farci compagnia allo stesso orario. Si tratta di Lunedì 1 Settembre. E, a quanto pare, ad affiancare il conduttore partenopeo ci saranno sempre i simpaticissimi Thanat e Lupo, nonché l’irresistibile Gennarino.

Non per nulla sul finale della puntata del 28 Giugno 2025 Stefano ha dichiarato: “Ringrazio tutti per la fiducia, per avermi accolto nelle loro case tutte le sere. Per me è stato un onore e un privilegio accompagnarvi. Tutti confermati, arrivederci a Settembre!”.