Affari Tuoi, Stefano De Martino rompe il silenzio sul calo degli ascolti (e parla di Gerry Scotti)

Stefano De Martino ha deciso di dire la sua su quella che da molti è stata definita una vera e propria “battaglia”. E’ noto come Affari Tuoi sia tornato in onda e si “scontri” con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e, per la prima volta, gli ascolti del game show di Rai 1 hanno iniziato a vacillare rispetto a quelli di Canale Cinque che, anche se di poco, hanno superato quelli dell’emittente di Stato.

Un dato che si è detto avrebbe allarmato la Rai, poiché per tutta la scorsa stagione televisiva De Martino aveva primeggiato su Striscia la Notizia. Ma la decisione di Mediaset di sostituire il tg satirico con un game show, per giunta La Ruota della Fortuna, condotta da uno dei volti storici di Canale Cinque, si è rivelata davvero azzeccata. Basta vedere i numeri per rendersene conto, lunedì 15 settembre – ad esempio – Scotti ha ottenuto il 25.5% di share, contro il 20.2% di share di De Martino. E adesso il conduttore napoletano ha rotto il silenzio e ha commentato questa situazione.

La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi, le parole di De Martino

Stefano De Martino, a differenza di Gerry Scotti che non ha perso occasione per lanciare velate frecciatine, aveva preferito – com’è solito fare – la via del silenzio. Ma adesso, intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha commentato quanto starebbe accadendo tra il suo programma e quello di Canale Cinque.

Affari Tuoi è tornato in onda prima del tempo, dopo la pausa estiva, proprio per cercare di frenare il successo de La Ruota della Fortuna, ma riguardo questa strategia De Martino ha detto: “Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda“. Poi ha spiegato come sia chiaro che lui e Scotti essendo entrambi conduttori, cercano di fare il meglio con i loro programmi: “È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella secondo me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata“.

Un atteggiamento, quello di De Martino, molto diverso da Gerry Scotti, che proprio quando La Ruota della Fortuna ha superato di diversi punti Affari Tuoi, ha condiviso un messaggio sui social: “Ehhhh già …”, con la canzone di Vasco Rossi “Io sono ancora qua”, come sottofondo musicale. Il volto di Canale Cinque non ha fatto alcun riferimento al conduttore napoletano, ma è piuttosto evidente che la pubblicazione sia una frecciata velata alla “concorrenza”.

Qualche giorno prima aveva salutato nel corso di una puntata de La Ruota della Fortuna l’amico Carlo Conti, sottolineando come fosse un telespettatore del suo game show. Anche questa dichiarazione era apparsa come una frecciata prima alla Rai e poi a Stefano De Martino, un modo per ribadire come anche un conduttore dell’azienda di viale Mazzini seguisse lui e non i programmi della “sua squadra”. L’ex marito di Belen Rodriguez, invece, ha preferito fare semplicemente una fotografia della realtà, senza rispondere – nemmeno tra le righe – al collega Scotti.