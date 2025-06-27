Il programma del bel conduttore napoletano sarà sostituito da un altro format, la Rai ha preso la sua decisione

Affari Tuoi è pronto ad andare in vacanza, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non sarà prolungato, come si era ipotizzato. Nessuna puntata extra e niente speciali, si è deciso di interrompere il game show in vista del periodo estivo, in attesa del ritorno a settembre. Ma quale show prenderà il posto del fortunato format in access prime time della rete ammiraglia?

Uno spazio ambitissimo e altrettanto importante per quanto riguarda gli ascolti, per questo motivo a viale Mazzini ci hanno pensato bene a quale show dovesse prendere il posto di Affari Tuoi che, sotto la guida del conduttore napoletano, ha raccolto ascolti a dir poco epici. Il game show, dunque, non avrà alcuna settimana extra ed è già iniziato il conto alla rovescia per l’interruzione.

Cosa va in onda al posto di Affari Tuoi

L’ultima puntata di Affari Tuoi ci sarà sabato 28 giugno, sarà quello il momento in cui Stefano De Martino saluterà il suo pubblico – metaforicamente, il programma è infatti registrato – è andrà in vacanza. Al suo posto andrà in onda Techetecheté che quest’anno è condotto da Bianca Guaccero.

La prima puntata andrà in onda domenica 29 giugno e per il pubblico – a quanto pare – è già pronta una sorpresa. Ci sarà, infatti, un conduttore speciale, si tratta di Topo Gigio, pupazzo amatissimo dal pubblico. Lo show ripercorrerà tutti i momenti più importanti della storia della tv italiana, quelli più emozionanti, che hanno fatto la storia del piccolo schermo nostrano. Techetecheté andrà in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 20.30 e la domenica avrà sempre un appuntamento speciale Top Ten, in cui la Guaccero celebrerà la monografia di star intramontabili come Ornella Vannoni e Rita Pavone.

Il programma condotto dalla Guaccero si prepara a prendere il posto di uno show che ha battuto ogni record in assoluto. Affari Tuoi, sotto la guida di De Martino, ha raggiunto picchi di 6 milioni di telespettatori, ottenendo oltre il 30% di share, un successo strepitoso. La prossima edizione del programma dovrebbe riprendere a fine settembre. Al ritorno delle vacanze, presumibilmente, riprenderanno le registrazioni e il conduttore tornerà a lavoro.

Adesso, come il gossip nostano ha reso noto, il bel conduttore si sta godendo le meritate vacanze. Non appena ha ultimato le registrazioni è salpato con la sua barca, direzione Sardegna, dove è stato paparazzato anche in dolce compagnia. In poco tempo De Martino è diventato protagonista della cronaca rosa che da settimana gli ha attribuito già diversi flirt. Al momento non si sa se il conduttore di Affari Tuoi sia single o fidanzato, quel che è certo è che potrà viversi una estate in totale relax, soddisfatto del lavoro svolto nel game show di Rai1.