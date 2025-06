Affari Tuoi, Simone dalle Marche: il cambio all’ultimo minuto stravolge tutto

Il concorrente ha un’azienda agricola e alleva ben 3006 tacchinelle. Gioca con la sua dolce metà Valeria che non ha ancora sposato ma che è già in attesa della loro prima creatura. Si tratta di un maschietto che si chiamerà Edoardo. Si scopre che il pacco da lui pescato alla famosa ruota è il 4. Arriva il momento della specialità. Stasera Thanat, in forma più che mai, propone una bottiglia di Verdicchio. Si inizia subito a giocare chiamando il 3, quello della Campania che conteneva la bellezza di 50.000 euro.

Non c’è tempo da perdere ed è la volta del 9, del Piemonte. Corrono via in men che non si dica 75.000. Ora a essere spacchettato è il 13 del Veneto che conteneva 100.000 euro. Il tiro viene lanciato verso il 7, relativo alla Lombardia. La Fortuna comincia a girare dalla parte giusta visto che sono stati scovati 50 euro. Quinto pacco che si apre ed è il 2 ed è legato alla Toscana. E qui niente paura dal momento che scappano via soltanto 500 euro. La Liguria con l’1 è l’ultima regione tirata in ballo. E ora sfumano 200.000 euro.

Il Dottore chiama e propone un cambio che viene prontamente rifiutato. Tuttavia, prima di procedere con i prossimi tiri, scatta il mantra. Viene scelto il 13 del Friuli Venezia Giulia per ricominciare a giocare e pure alla grande. L’entusiasmo in studio sale dopo che si è scoperto che il pacco appena aperto conteneva 200 euro. La Sicilia con il 12 con i suoi 20 euro fa tornare il sorriso sul volto del giocatore.

Simone dalle Marche inizia male ma poi si salva sul finale

Il terzo tiro è rivolto alla Puglia con l’11 che nascondeva l’irresistibile Gennarino che corre felice da Stefano per la sua dose serale di coccole. Dopo la tripletta blu lo Squalo propone un assegno da 20.000 euro che viene in men che non si dica tritato. Altri tre tiri e il primissimo è rivolto al pacco 17, legato stasera alla Basilicata, che celava al suo interno 5 euro.

E’ caccia grossa allo 0. Lo si cerca nel 14, della Val D’Aosta ma qui c’erano 20.000 euro. Si conclude questa manche chiamando a rapporto l’8 del Trentino Alto Adige. E scatta il ballo time visto che il pacco spacchettato nascondeva il tanto agognato 0. Squilla il telefono rosso poco prima che De Martino sottolinea che in quel momento la partita si sia letteralmente ribaltata. Il Dottore mette su un metaforico piatto d’argento 25.000 euro che non viene accettato.

Ennesimo tiro e si punta dritto al pacco 6, della Calabria. Adesso sfumano 30.000 euro. Lo Squalo richiama e stavolta propone un cambio che, dopo una breve riflessione, viene accantonato. Viene aperto il pacco 16 della Sardegna. E la gioia cresce a dismisura nei cuori della coppia. Difatti se ne è andato soltanto 1 euro. Si sceglie a carte l’opzione dello Squalo e la Dea Bendata punta l’offerta economica che è ancora di 25.000 euro. Niente da fare nemmeno ora.

Accetta in extremis il cambio e porta a casa 15.000 euro

Si prosegue a giocare. Ci si sposta in Molise con il 5 dove c’erano 100 euro. Adesso ci sono quattro pacchi rossi e uno soltanto blu e il Dottore ne approfitta per opzionare un cambio. E anche a questo giro la risposta di Simone è no. Si punta al Lazio, con il 18 e scivolano via 10.000 euro. Una delle ultimissime offerte della serata da parte dello Squalo è di 30.000 euro ma la coppia non ne vuole sapere. Per un tiro non si può, secondo entrambi, non proseguire.

E la prossima Regione colpita metaforicamente dal tiro è l’Abruzzo con il 10. E qui arriva implacabile la doccia gelida. Sono stati scovati infatti i 300.ooo euro. Altra telefonata e per l’ultimo assegno della serata la cifra scritta è di 5.000 euro che viene allontanato con rispetto. Si punta al pacco 15 e dunque all’Emilia Romagna. Scappano 5.000 euro. Ora tra il Verdicchio e 15.000 euro ci sta un cambio. E stavolta si cambia. Al posto del suo, il 4. Simone prende il 20 che era dell’Umbria. Si spacchettano entrambi e si scopre che il concorrente ha centrato l’obiettivo. Difatti nel suo 20 ci stanno 15.ooo euro. Festa grande con il conduttore campano più che soddisfatto.