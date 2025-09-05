Affari Tuoi si ferma, perché stasera non va in onda e quando torna Stefano De Martino

Stefano De Martino si ferma stasera 5 settembre con il suo Affari Tuoi. Il consueto appuntamento con il “programma dei pacchi” non va in onda per lasciare spazio alla partita Italia – Estonia, qualificazione verso i Mondiali 2026.

Lo stop ad Affari Tuoi su Rai 1

Venerdì 5 settembre il game show non va regolarmente in onda. Il programma è condotto da De Martino ed è iniziato qualche giorno fa dopo la pausa estiva. La programmazione sarà stavolta sospesa per lasciare spazio allo sport: su Rai 1 verrà infatti trasmessa la partita Italia – Estonia. Questa è la terza gara del nuovo ciclo di qualificazioni verso i Mondiali 2026, che segna l’esordio di Gennaro Gattuso come Commissario Tecnico della Nazionale.

Per una sera, si ferma quindi la “sfida a colpi di audience” tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, che sta ottenendo risultati sorprendenti.

Quando torna il game show

Affari Tuoi di Stefano De Martino avrà uno stop solamente nella serata di venerdì 5 settembre, e tornerà regolarmente in onda sabato 6 settembre. I telespettatori potranno quindi assistere alla consueta programmazione tv della fascia preserale. Nel corso dell’ultima puntata, c’è stata la protagonista Marianna dalla Sicilia, che ha rischiato tutto fino all’ultimo ma che è tornata a casa con una cifra inferiore.