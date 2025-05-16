Affari Tuoi si ferma: perché De Martino non va in onda stasera, 16 maggio

Al posto di Affari Tuoi, questa sera, 16 maggio, sarà trasmesso a partire dalle 20 e 30 il match che vedrà fronteggiarsi il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul. Il vincente dovrà poi sfidarsi con Alcaraz che ha battuto questo pomeriggio in semifinale Musetti. L’evento è stato trasmesso sempre su Rai 1, facendo slittare la messa in onda de La Volta Buona di diversi minuti.

Stasera al posto di Affari Tuoi sarà invece la volta de la seconda semifinale degli Internazionali BNL D’Italia. Un evento molto atteso non solo nel nostro Paese e che vedrà collegarsi un numero molto elevato di telespettatori da ogni parte del mondo.

A rischio anche Milly Carlucci

A rischio però, sempre a livello di programmazione, potrebbe essere anche Milly Carlucci con la nuova puntata di Sognando Ballando Con Le Stelle con special guest Francesco Totti. Difatti, qualora l’evento dovesse dilungarsi o subire dei ritardi, lei potrebbe essere costretta ad avere dei ritardi nella messa in onda. Di fatto potrebbe slittare in seconda serata.

Bruno Vespa con i suoi 5 minuti non dovrebbe invece subire alcun cambiamento. Dunque la sua mesa in onda sarebbe al momento ancora fissata subito dopo l’edizione serale dei TG1, con molta probabilità in formato ridotto. Una scelta che permetterebbe a Vespa di poter comunque essere trasmesso.

Al momento nessuna conferma o smentita per i due programmi. L’annullamento per la messa in onda di stasera, venerdì 16 maggio, riguarderebbe dunque solo Stefano De Martino e Affari Tuoi. Il conduttore campano tornerà con il suo game show direttamente domenica 18 maggio. Sabato 17 sarà infatti trasmessa a partire dalle 20 e 35 la finale dell’Eurovision Song Festival.