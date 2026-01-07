Affari Tuoi, scatta il bacio con Stefano De Martino: “Come sei bello”

Stefano De Martino è stato il protagonista della prima serata di Rai 1, ieri 6 gennaio 2026. Il conduttore ha infatti capitanato la puntata Speciale Lotteria, che ha fatto il boom di ascolti con il 36% e più di 5.8 milioni di spettatori contro La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui e il film Barbie, mandato in onda su Canale 5. Complice del successo è stata sicuramente la partecipazione al programma dello storico cast Stasera Tutto è Possibile. C’erano infatti Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito, oltre all’immancabile Herbert Ballerina che è ormai diventato un volto fisso del game show di Rai 1.

Lo sketch di Stefano De Martino e Paolantoni

Tra i compagni di viaggio di Stefano De Martino c’è anche Francesco Paolantoni, il comico che ha sempre partecipato con lui al tv show di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile. I due sono grandi amici, prima che colleghi, e sono spesso protagonisti di divertenti sketch televisivi. Nella puntata di ieri 6 gennaio, c’è stato ad esempio un momento unico ed esilarante che ha sorpreso tutti i telespettatori. Paolantoni si è infatti avvicinato al conduttore e lo ha riempito di lusinghe. “Come sei bello“, gli ha detto. A quel punto, lo showman ha replicato: “Lei è più bello di me“.

I due si sono così scambiati un bacio a stampo e i fan sono impazziti. Il video è subito diventato virale in rete, tanto che sta ancora facendo il giro del web. “C’è chi vorrebbe essere al posto di Paolantoni“, scrive un utente. E ancora: “Serata bellissima”, “Divertenti e super simpatici”.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia

I premi della Lotteria Italiana 2025-2026 sono stati estratti durante la puntata speciale di Affari Tuoi. Il primo premio vale 5 milioni di euro ed è stato vinto a Roma; per la seconda categoria sono invece stati assegnati 30 premi da 100.000 euro, per la terza 60 premi da 50.000 euro e per la quarta 210 premi da 20.000 euro.

Qui tutte le serie dei biglietti vincenti di prima categoria: