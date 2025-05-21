Affari Tuoi, Rosa Rosina dalla Calabria perde con i pacchi ma vince con la Regione Fortunata. 100.000 euro portati a casa

Rosa Rosina, da Acri, in provincia di Cosenza, di mestiere arbitro di pallavolo. Gioca con il fratello Giuseppe, appartenente all’arma dei Carabinieri. Il pacco pescato dalla giocatrice è il numero 5 e la specialità proposta è la rosa marina. Si parte con i primi sei tiri.

Il primo pacco chiamato è il 18 ed è collegato al Lazio. Niente paura, contiene solo 500 euro. Si passa poi al 16 con il Friuli Venezia Giulia ove si nasconde un pacco rosso. Se ne vanno così 20mila euro. Con il terzo ci si sposta in Umbria, puntando il pacco 6. Altra doccia fredda, 50mila euro scivolano via subito.

Ora tocca a Giuseppe a scegliere. Opta per il pacco 4, quello della Puglia. Contiene lo O e iniziano così i festeggiamenti con tanto di balletto. Quinto tiro e si opta per il Trentino Alto Adige con il pacco numero 15 che contiene solo 1 euro.

Ultimo tiro Val D’Aosta con il 10 ove si celavano i 300mila euro. Prima chiamata del Dottore, si propone cambio o offerta. Si propongono 25mila euro che vengono rifiutati. Altri tre tiri e il primo è rivolto al Molise con il pacco numero 11. Sfumano 10mila euro.

Il pacco 14, targato Sardegna, quello del secondo tiro. nasconde il simpatico Gennarino che raggiunge prontamente De Martino. E scatta immediato il coccole time. Si va con il terzo tiro e Rosa si affida per la scelta a Giuseppe che sceglie prontamente la Liguria con il pacco numero 20. Qui era celata la specialità della serata, ovvero la rosa marina.

La partita di Affari Tuoi entra nel vivo

Ora si hanno più rossi che blu e ci sono disponibili ancora i 75mila euro e i 200.ooo euro. Il Dottore propone adesso alla veterana Rosa, presente in trasmissione da 27 puntate, un cambio che però viene rifiutando, optando per i prossimi tre tiri. Si va verso il numero 9 che corrisponde alla Basilicata ove si trovano i poco fa menzionati 75mila euro.

Tiro decisamente errato ma è necessario recuperare. Si opta per l’Abruzzo e il pacco numero 1. Qui ci sono 100.000 euro. Gelo negli occhi di Rosa ma il pubblico è caldo. Si va in Veneto con il numero 13 che nasconde un’amara sorpresa. Se ne vanno 200.ooo euro. Il Dottore chiama immediatamente e parte con la sua proposta. Cinque tiri e lo Squalo se li gioca con da una parte il cambio o l’offerta. La concorrente sta pensando se cambiare effettivamente il suo pacco, il 5, con un altro. Ne rimangono tre rossi e dello stesso numero blu.

“Statisticamente non è un cambio felice”, sottolinea Stefano. Tuttavia aggiunge poco dopo che, forse un cambio, in una situazione simile potrebbe essere utile. Prende il 7 al posto del 5 che ora appartiene alla Toscana. Viene aperto subito. Contiene 10 euro e partono applausi in studio.

E’ il turno del pacco 17 della Lombardia dove ci sono solo 20 euro. Ancora tre tiri ed è giunto il momento di raddrizzare la partita. Si prosegue con la Campania, pacco numero 19 che contiene 15.000 euro. Giuseppe chiama il 3 legato all’Emilia Romagna. Sfumano solo 200 euro. Si punta adesso alle Marche con il numero 8 che nasconde 50 euro.

Partita ribaltata con la Regione Fortunata, Di Martino al settimo cielo

Partita ancora una volta ribaltata. Mancano 100 euro, 5mila euro e i 30mila euro. Arriva la telefonata del Dottore. A questo giro l’offerta è di di 5mila che fanno storcere il naso a Rosa e al fratello. Entrambi vogliono giocare fino in fondo. Arriva il tiro che fa la partita. Se si scovano i 30mila si va al pacco della Regione.

Giuseppe chiama il pacco 12, quello della Sicilia. Ed è qui che si nascondevano i nominati 30mila. Arriva la telefonata del dottore: si vuole continuare a giocare nella maniera classica o con le Regioni? Rosa opta per la seconda possibilità. In palio ci sono 100.ooo euro mentre si scopre che nel suo pacco cambiato, il 7, ci sono solo 100 euro.

Rosa è ammaliata dalle Marche e, infatti, le sceglie subito. Non c’è mai stata ma ne è attratta, senza un apparente e reale motivo. Ed questa sua scelta di pancia che la porta a portare a casa ben 100.000 euro. Ola in studio e De Martino al settimo cielo.