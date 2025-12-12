affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 12 dicembre 2025

Puntata ricca di emozioni quella di Affari tuoi di oggi, venerdì 12 dicembre 2025 in cui ha sfidato la fortuna Giulia, ingegnere edile 30enne che arriva da Sassari. Ad accompagnarla c’è il marito, Alessandro, con cui è convolata a nozze poco più di un mese fa. Una coppia giovanissima che, con un’eventuale vincita ad Affari tuoi, potrebbe realizzare tantissimi sogni.

Fino all’ultimo pacco, Giulia vive un mix di emozioni regalando al pubblico di Raiuno una delle partite più belle dell’ultimo periodo e tornando a casa con una cifra che, pur non cambiando la vita, aiuta.

Affari tuoi: cos’è successo nella partita del 12 dicembre 2025

Giulia, la rappresentante della Sardegna, è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 12 dicembre 2025. La partita inizia con il pacco numero 15 che le è stato affidato dalla sorte. Durante i primi sei pacchi, Giulia rinuncia a 50, 200 euro, 15mila, 10mila euro, lo zero e 10 euro. Per cominciare, il dottore offre 38mila euro che Giulia rifiuta. Nei successivi tre pacchi, trova Gennarino, 20 euro e 500 euro. Di fronte ad un tabellone ricchissimo, l’offerta inevitabilmente sale fino a 48mila euro.

Una cifra importante quella di fronte alla quale Giulia vacilla decidendo, però, di rifiutare per aprire altri tre pacchi che costano parecchio. La concorrente della Sardegna, infatti, deve rinunciare a 200mila e 30 mila euro. Nell’ultimo pacco prima della nuova telefonata del dottore, invece, trova 5 euro. Il dottore richiama e, per un tiro, torna alla prima offerta da 38mila euro. Anche questa offerta viene rifiutata da Giulia, che d’accordo con il marito Alessandra, decide di provarci ancora avendo pacchi anche da 100mila e 300mila euro.

La fortuna sembra essere dalla parte dell’ingegnere edile che apre il pacco del Piemonte trovando solo 1 euro. Una partita, quella di Giulia, che sta mettendo in difficoltà il dottore che alza l’asticella e offre 48mila euro per non far aprire altri due pacchi alla rappresentante della Sardegna. Anche in questo caso, però, Giulia rifiuta rinunciando, poi, a 75mila euro e al pacco nero che contiene la stessa cifra ovvero 75mila euro.

Nonostante le cifre importanti, l’offerta del dottore sale ancora: Stefano de Martino consegna nelle mani di Giulia un assegno da 50mila euro che viene immediatamente rifiutato. Giulia apre ancora un pacco rinunciando a 20mila euro portando il dottore ad alzare l’offerta fino a 55mila euro che vengono tritati ma il pacco successivo che viene aperto contiene ben 100mila euro.

Per l’ultimo tiro, il dottore offre ancora 50mila euro: un’offerta che, a casa, Giulia avrebbe accettato ma che in studio rifiuta per andare fino in fondo. Tra il pacco blu da 100 euro e i pacchi rossi da 50 e 300mila euro, Giulia apre il pacco del Friuli Venezia Giulia che contiene 100 euro. Giulia arriva così all’ultimo step con 50mila euro e 300mila euro mettendo in crisi il dottore che offre 150mila euro. Dopo averci pensato a lungo, Giulia rifiuta trovando nel suo pacco 50mila euro.