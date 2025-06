Affari Tuoi, quanto guadagna Thanat: la cifra

I suoi siparietti con De Martino sono diventati virali in rete, il pubblico lo adora e in tanti si chiedono quale sia il suo stipendio

Thanat, assieme all’amico e collega Lupo, sono diventati due protagonisti indiscussi di quest’edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Tra siparietti con il conduttore, battute e gag sono ormai due presenze fisse, è soprattutto Pagliani ad aver conquistato il pubblico con i suoi pronostici. In tanti, infatti, si domandano quale sia il suo stipendio per il ruolo che ha nello show di Rai1.

Riguardo alla presunta cifra che Thanat e il suo collega percepirebbero per il loro ruolo ad Affari Tuoi, non c’è l’assoluta certezza su quale possa essere il loro stipendio. Presumibilmente potrebbero ricevere, come i pacchisti, una cifra simbolica di 50 euro in gettoni d’oro a puntata. Ma non vi è assoluta certezza sullo stipendio che avrebbero.

Chi è Thanat Pagliani di Affari Tuoi e quanto guadagna

Thanat si era già fatto conoscere ai tempi di Amadeus assieme a Pierluigi Lupo, quando entrambi sedevano tra il pubblico e facevano previsioni sui contenuti dei vari pacchi. L’anno scorso i fan del programma ricorderanno senz’altro un siparietto in cui una concorrente rivolgendosi a Thanat gli disse che se avesse vinto 30mila euro l’avrebbe portato in Cina. In quell’occasione intervenne Amadeus per chiarire che il ragazzo in realtà ha origini thailandesi, lui stesso dopo ringraziò il conduttore su X.

Quando l’anno scorso Amadeus fece il suo addio al programma Thanat spiegò che il suo desiderio sarebbe stato quello di fare il pacchista e provare a vincere 300mila euro, anche se scherzando disse che avrebbe accettato la prima offerta del dottore, ma avrebbe comunque voluto farlo per: “(…) Provare l’ebbrezza di sentire il pubblico che ti dice buona fortuna!“. Ad ogni modo lui e Lupo nell’edizione condotta da Stefano De Martino stanno avendo sempre più spazio e hanno conquistato il pubblico.

I loro consigli creano sempre momenti molto divertenti nel programma e per questo piacciono tanto. Ad ogni modo entrambi farebbero un altro lavoro. Thanat, oltre a presenziare ad Affari Tuoi, lavora come assistente alla regia ed elettricista ed è anche videomaker. Pare, infatti, che abbia realizzato un cortometraggio, Tulipani di seta nera, che è possibile vedere su Raiplay. Attivissimo sui social, a quanto pare, non è estraneo al mondo della televisione.

Non si sa come si arrivato a lavorare ad Affari Tuoi ma in poco tempo con Lupo hanno conquistato il pubblico. Complice la simpatia di Stefano De Martino, che crea sempre una certa serenità in studio, si vede che tutti si divertono moltissimo. Divertimento che coinvolge anche il pubblico, il programma infatti sta ottenendo ascolti record ogni sera, è seguitissimo e la conduzione dell’ex ballerino di Amici piace moltissimo. Cosa che chiaramente entusiasma molto De Martino, che in una recente intervista ha detto di aver avuto risultati inaspettati e il segreto del suo successo sarebbero le aspettative basse che riponevano in lui.