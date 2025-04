Affari Tuoi, quando andrà in onda l’ultima puntata: De Martino saluta il pubblico

Stefano De Martino continua a intrattenere il pubblico con il suo game show, che ha iniziato a capitanare dopo la conduzione di Amadeus. Con il suo modo di approcciarsi al pubblico, lo showman è quindi diventato – in pochissimo tempo – uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo. Diventato famoso grazie al talent show Amici, si è ad un certo punto allontanato dal mondo della danza e si è lanciato nell’ambito dell’intrattenimento e della televisione, dando dimostrazione di essere un vero professionista del piccolo schermo.

In modo inaspettato, è stato annunciato che ci sarà un ultimo episodio di Affari Tuoi e che De Martino dovrà – ad un certo punto – salutare il suo pubblico.

Stefano De Martino e l’ultima puntata di Affari Tuoi

Manca pochissimo alla fine di questa stagione televisiva – che è stata senz’altro ricca di sorprese e di tanti colpi di scena – e adesso il palinsesto sta già pensando ad organizzare la programmazione di questa fine primavera, dell’estate e anche del prossimo autunno. Tra i primi pensieri della Rai c’è senz’altro il game show Affari Tuoi, che ha ottenuto un successo incredibile quest’anno e che è stato un indiscusso leader degli ascolti dell’access prime time. Ad un certo punto, il programma si sospenderà e al suo posto arriveranno i prodotti estivi che faranno compagnia ai telespettatori anche durante la bella stagione. L’ultima puntata del game show – prima delle vacanze estive – verrà infatti mandata in onda il 28 giugno, giorno in cui Stefano De Martino saluterà il suo pubblico e gli darà appuntamento – sicuramente – per la prossima stagione televisiva.

Quest’anno c’è stata dunque una grande novità, dato che solitamente le puntate di Affari Tuoi si concludevano – fino allo scorso anno – verso gli inizi di giugno. Nel frattempo, si sta pensando anche a come si evolveranno i restanti programmi tv. Ad UnoMattina Estate è stato infatti confermato Alessandro Greco, che avrà al fianco Carolina Rey. Greta Mauro affiancherà invece Gianluca Semprini nella conduzione di Vita in Diretta Estate. Nel day time di Rai 1, sono inoltre stati confermati Camper e Camper in viaggio. In estate arriverà anche – sul palinsesto Ra – la telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas, mentre nel preserale arriverà Reazione a Catena di Pino Insegno.

Tutte le novità del prime time Rai

Nel prime time della Rai ci sarà inoltre, dal 7 al 21 giugno, il nuovo game show Chi può batterci?, condotto da Marco Liorni. Il 16 giugno andrà invece in onda uno Speciale Ulisse su Hiroshima, per gli 80 anni dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Alberto Angela tornerà anche ben presto con un nuovo ciclo di Noos. Sono inoltre stati confermati i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, dal 13 giugno al 4 luglio. Il 3 agosto arriverà Una voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier, e il 15 luglio La Partita del Cuore con Eleonora Daniele.