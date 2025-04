Affari Tuoi puntata stasera 2 aprile 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?

La puntata di Affari Tuoi di stasera 2 aprile 2025 ha visto altri colpi di scena in studio. Ecco quanto hanno vinto i vincitori.

Il programma “dei pacchi” sta andando avanti con le sue puntate, mentre Stefano De Martino continua ad intrattenere il pubblico con la sua solita simpatia e con quella personalità che lo ha sempre contraddistinto. Il pubblico è incollato alla tv ad ogni gara, e il conduttore ospita sempre concorrenti diversi, provenienti da ciascuna Regione e che vengono estratti poco prima della registrazione del programma.

A quanto ammonta il montepremi del vincitore di questa sera? I due hanno trionfato dopo aver letto la cifra.

Chi sono i concorrenti di questa sera 2 aprile 2025 e quanto hanno vinto

Il concorrente della puntata di stasera si chiama Alessandro, proviene dalla provincia di Bergamo e rappresenta la Lombardia. Di professione fa il magazziniere, anche se in passato ha fatto anche il cameriera. Con lui c’è la sorella Paola, che di lavoro fa la maestra. I due hanno subito dichiarato che la loro madre si è raccomandata di non litigare in “diretta”. La loro è stata una partita molto intensa e fatta di alti e bassi. All’inizio c’è stata una discesa che portato entrambi a scegliere pacchi contenenti numeri alti, ma verso la fine i due concorrenti si sono ripresi la partita.

Alessandro ha anche accettato il cambio del dottore. “Comunque vada è stato tutto bellissimo e sarà un successo“, ha infine concluso il concorrente, che ha dovuto puntare sui due pacchi contenenti i 5.000 e i 30.000 euro. Fratello e sorella hanno trionfato dopo aver spacchettato il pacco contenente 30.000 euro, e si sono portati a casa questa grande cifra, abbracciandosi e ricevendo l’applauso del pubblico.

Come funziona il gioco di Affari Tuoi

Durante ogni puntata, il concorrente – affiancato da un parente – è chiamato ad eliminare i pacchi degli altri concorrenti, sperando così di avere nel proprio pacco la cifra più alta, cioè 300.000 euro. Nel 2023 è stato inoltre introdotto il gioco finale, La regione fortunata, che va in scena solo se il concorrente decida di annullare il contenuto del proprio pacco in modo da tentare la vittoria dei 100.000 euro.