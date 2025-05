Affari Tuoi, partenza disastrosa per Laura, poi il miracolo: vince tutto, la cifra portata a casa

La giocatrice ha 34 anni ed è responsabile amministrativa. Gioca con Gianbattista, ha 29 anni, è siciliano ma da anni lavora a Milano. I due si sono incontrati a Istanbul e da allora non si sono più lasciati. Laura ha scelto il pacco numero 5. Dopo aver fatto questa scoperta arriva in studio la specialità culinaria della Regione che sta giocando. A questo giro Thanat propone i mitici casoncelli.

Si comincia a giocare con i primi sei tiri. Viene chiamata subito la Sicilia con il 9. Prima doccia fredda, visto che sfumano subito ben 75.000 euro. Ora è la volta del pacco numero 2, quello del Friuli Venezia Giulia ove ci sono soltanto 5o euro. Ci si sposta in Campania con il 15. Vanno via 100 euro e Stefano sprona la concorrente a proseguire il gioco con entusiasmo. E’ la volta del 7, relativo alla Liguria ove stavano nascosti i 300.000 euro. Un passo falso che però non deve abbattere. Del resto, si è solo all’inizio. Si procede con l’Umbria con il pacco numero 4. E adesso è festa grande con tanto di balletto. Difatti qui si celava lo O.

Si rilancia chiamando il Lazio con il pacco 3. De Martino preannuncia che lì non c’è Gennarino. Non per nulla si stavano 50.000 euro. E’ il momento del Dottore. Propone un cambio o un’offerta. Laura propende per la seconda. L’assegno vale 20.000 euro. Viene prontamente rifiutato. La concorrente vuole giocare. Il primo dei prossimi tre tiri è rivolto alla Sardegna, con il pacco numero 6.

Si spacchetta e si scopre che conteneva solo 1 euro. Ora è il turno della Calabria con il 10. Qui si nascondevano i golosissimi casoncelli. Nel frattempo diminuiscono sempre più i pacchi blu.

Laura dalla Lombardia perde subito i 200.ooo e i 300.ooo euro

Si chiamano ora le Marche con il 12. Sfuggano dalle dita ben 30.000 euro. Suona il telefono e arriva la nuova proposta da parte dello Squalo. Si tratta di un cambio che viene rifiutato in men che non si dica. Ancora tre tiri ed è caccia grossa a Gennarino. Viene chiamata l’Emilia Romagna con il 18 che conteneva 15.000 euro. Si avanza con la gara puntando il pacco 19, relativo all’Abruzzo. Vanno via 200 euro. Ultimo tiro della tripletta e viene rivolto al 14, relativo al Veneto. Doccia super gelata ora. 200.ooo euro sono una cifra pesante da dimenticare da un momento all’altro.

Il Dottore richiama e per un tiro mette sul tavolo le carte. Laura deve pescare con le sue mani la prossima mossa dello Squalo. Pesca quella del cambio. Niente da fare neanche ora. Il rifiuto è ben presto dato. Ora c’è la possibilità di un solo tiro e si va in Val D’Aosta con il pacco numero 20 ove ha trovato rifugio il fantastico Gennarino che non vede l’ora di giocare con lo showman campano.

La partita adesso è appesa a un filo, sottolinea il saggio Stefano. Risuona il celebre telefono rosso. Per un tiro si riparla di offerte. Per non tirare si offrono 15.000 euro, poco meno della prima offerta. Laura ringrazia con un bel sorriso ma la sua risposta è ancora no. Viene chiamata la Basilicata con il pacco numero 8 che conteneva 500 euro.

Ennesima telefonata e ora sul piatto viene messo, per un tiro, un altro cambio. Stavolta la concorrente pare leggermente pensosa e decide di ascoltare il fidanzato che vuole accettare la proposta appena fatta.

Si punta alla Regione Fortunata e si vincono 50.000 euro

Laura cambia dunque il suo pacco, il 5, per prendere l’11 che era del Trentino Alto Adige. Si apre subito il 5 perché la giocatrice non vuole aspettare oltre per conoscere il suo contenuto. Si tratta di 20.ooo euro che cominciano a bruciare. Lo Squalo richiama. Per non fare un tiro viene stilato un assegno da 10.000 euro. Viene rifiutato e si prosegue chiamando il pacco 16, relativo alla Regione Toscana. Niente paura perché vanno via 5.000 euro. Ora siamo a due pacchi blu e due rossi. Il Dottore propone adesso per un tiro l’ennesimo cambio. Si rifiuta e si chiama la Puglia con il 17 ove c’erano 10 euro.

L’entusiasmo in studio è alle stelle. Non sono stati ancora stanati 10o. euro. Lo Squalo si sta divertendo molto e per un tiro si propone per la seconda volta il gioco delle carte. Stavolta viene scelta quella dell’offerta. L’assegno è di 20.000 euro. Viene però tritato dopo una piccola riflessione. Ultimo tiro, quello che fa la partita.

Viene chiamato il pacco 1, relativo al Molise. E la faccenda si complica perché c’erano 100. ooo euro. Laura deve decidere se vuole giocare fino in fondo o se andare alla Regione, lei opta per la seconda opportunità. Se la indovina porterebbe a casa la stessa cifra, ovvero i poco fa menzionati 100.ooo euro, che ha appena perso. La prima proposta è la Sicilia, Regione d’origine del fidanzato della concorrente.

La risposta non è quella corretta. Si dimezza il montepremi e si annullano molte Regioni. Ora Laura opta per il Molise perché in precedenza il pacco collegato a questa Regione era l’1 che è il suo numero fortunato. Lupo inizia ad agitarsi prima che venga dato il responso. Alla fine si scopre che Laura ci ha preso. E così festeggia con il fidanzato la vincita di ben 50.000 euro.