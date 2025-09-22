Affari Tuoi, parte il bacio all’improvviso (e il Dottore si commuove)

Nello studio di Affari Tuoi è scattato il bacio tra i due concorrenti, e la reazione del Dottore è stata inaspettata.

Ancora colpi di scena nello studio di Affari Tuoi, lo storico game show condotto da Stefano De Martino. Nel corso della puntata andata in onda la scorsa domenica 21 settembre, il protagonista è stato Alessandro Labriola, detto Linguini, un cuoco originario di Forenza, in Basilicata e impegnato come stagionale a Venezia da ormai 23 anni. Al suo fianco è arrivata la fidanzata Marta, che lui chiama “Fiore di malva”. I due hanno raccontato la loro storia, che ha sicuramente fatto appassionare il pubblico. “Stiamo insieme da 4 anni ufficiali” – ha raccontato lei – “ma ci sono stati anche gli ufficiosi. Mi ha fatto tribolare, lui…“. A quel punto lo showman ha detto: “Ma chi lui? Ti ha fatto tribolare? Non c’è più religione, non voglio sapere più niente“. Alessandro ha invece parlato del periodo in cui lui era a Venezia, lei in paese.

“Non riuscivo a coltivare questa storia d’amore, è difficile quando c’è la lontananza” – ha continuato – “Poi anche sono cresciuto e quattro anni fa le ho detto: mo’ è il momento giusto, staremo insieme per tutta la vita“. Linguini ha inoltre parlato dei suoi genitori anziani: “Sono il figlio più piccolo di sette fratelli, sono andato via da casa a 14 anni…“.

Scatta il bacio in studio e il Dottore reagisce così

Il momento più emozionante della puntata è avvenuto quando Stefano De Martino ha dato spazio ad una scena romantica della coppia. “Lo aspettavamo da settimane“, ha detto presentando Linguini, che ha preso il microfono e ha dedicato a Marta la canzone Perché ti amo dei Camaleonti. Le ha anche dedicato delle parole dolcissime: “Marta ti amo, per tutta la vita amore”. Poi c’è stata una serenata che ha fatto commuovere la fidanzata. “Ho la pelle d’oca“, ha confidato De Martino.

La commozione non è però finita qui. Durante la partita, il Dottore ha chiesto al concorrenza di avanzare una richiesta: “In quel pacco potrebbero esserci 10 euro ma anche 300mila euro“, ha detto lo showman napoletano. Linguini ha a quel punto fatto una riflessione a voce alta: “I soldi sono importanti, ma noi comunque lavoriamo, non ci manca niente“. Si è emozionato insieme alla fidanzata, chiedendo poi 85.000 euro. “Io mi sto commuovendo“, ha risposto inaspettatamente il Dottore, che ha provato poi a chiudere il game con una proposta da 25.000 euro.

“A questo punto andare avanti sarebbe un rischio troppo grande” – ha infine concluso Alessandro – “Questo assegno è una via d’uscita sicura che per noi è importante. Andare via senza nulla in mano sarebbe davvero triste. Vorrei tornare a casa, magari con una poltrona, e poter dire ‘questa me l’ha regalata il Dottore’”