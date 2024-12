La puntata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, di Affari Tuoi su Rai 1 non va in onda: ecco il perché e quando torna.

Perché Affari tuoi oggi, 24 dicembre 2024, non va in onda? Quando torna

La puntata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, di Affari Tuoi, non va in onda. Il game show campione di ascolti condotto da Stefano de Martino si ferma.

Nell’ultima puntata trasmessa ieri Michael, maestro di sci per il Trentino Alto Adige ha giocato con sua moglie Sara. Dopo aver rifiutato svariate offerte e cambi di pacco, Michael si è potuto portare a casa 20mila euro. Erano all’interno del suo pacco, il numero 12.

Perché L’Eredità oggi non va in onda?

Oggi Rai 1 lascerà ampio spazio alla diretta in Mondovisione dalla Basilica di San Pietro. A partire dalle 18:40 la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025. A cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media. Telecronaca di Ignazio Ingrao, mentre la regia è curata da Brunella Olivari.

La diretta si protrarrà sino alle 21:30 comprendendo anche uno speciale di A sua immagine. In occasione del Santo Natale, Lorena Bianchetti incontra il Presidente della CEI per i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine.

Per tutte queste ragioni, Affari Tuoi per oggi non andrà in onda.

Quando torna in onda Affari tuoi?

‘Affari tuoi’ tornerà regolarmente in onda domani mercoledì 25 dicembre 2024 con un nuovo appuntamento.

Il format di Affari Tuoi – Deal or no deal – è un fenomeno a livello globale. In poco più di vent’ anni, è stato prodotto in ottantaquattro paesi per un totale di oltre 320 serie nel mondo. Da qualche anno, si sta assistendo a un ritorno in diversi paesi, tra cui, oltre l’Italia, gli Stati Uniti, la Francia, il Messico, il Brasile, l’Argentina, e altri ancora. Prossimamente tornerà anche nel Regno Unito. Nei Paesi Bassi, dove ha esordito, è attualmente in onda e, finora, sono state trasmesse più di quaranta serie.

“Affari Tuoi” è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V. E’ scritto da Pasquale Romano, Marco Perrone, Lorenzo Leone, Sonia Mastellone, Davide Minnella, Luca Passerini, Riccardo Ruggenini. Regia di Stefano Mignucci.