Affari Tuoi, Michele salvato dal Dottore, disastro evitato: la cifra vinta

Il concorrente gioca con la bella Anna, sua fidanzata da 9 anni. Lui l’ha conquistato con il suo essere semplice e naturale, anche se un pochino pazzerello. E per lei lui ha messo la testa a posto. Lei svolge il mestiere di capo stazione a Putignano.

In onore di Michele tutto il pubblico e i colleghi pacchisti indossano un bel papillon che lui porta sempre. Si verifica poi il numero del pacco da lui pescato. Si tratta dell’11. Il tempo scorre veloce ed è il momento della specialità, presentata in studio, come sempre, dal simpatico Thanat. Si tratta della fresca e gustosa frisella.

E’ il momento di iniziare a giocare. Il primo tiro è per il Lazio, con il 4. Suonano subito le campane a morto. Stefano sentenzia che sia un peridio no. E infatti ecco che sono già stati stanati i blasonati 300.ooo euro. Ci si sposta in Toscana, con il 19. Niente paura perché vanno via solo 500 euro. L’umore sale mentre si decide di andare in Veneto con il 14. E qui c’è un’altra doccia fredda: 200.ooo euro che scivolano via come sabbia dalle dita.

Scatta la meditazione poco prima di chiamare il pacco 2, quello relativo alla Campania. Tiro fortunato visto che conteneva solo75 euro. Ci si sposta in Abruzzo con il 16. Qui si storce un poco il naso visto che 30.000 euro fanno sempre gola. Ora si punta alla Liguria con il 5 ove c’erano 20.000 euro.

Primi sei tiri fatti ma non è stata fatta una grande partenza, De Martino lo ha detto chiaramente. Chiama subito il Dottore che propone un cambio. Una proposta scontata per Michele che decide, però, di accettarla. Si cambia dunque con il pacco della Val D’Aosta, contrassegnato dal 9. Si vuole aprire subito il suo precedente pacco, ovvero l’11. E lì stava il mitico Gennarino che raggiunge subito il conduttore per le solite coccole.

Si prosegue puntando il Molise, con il 15. Qui c’erano 20 euro. Si punta adesso al Trentino Alto Adige con il 20 che conteneva 50 euro. Al momento, dopo il cambio, si è raddrizzata un poco alla partita. Lo Squalo richiama e propone un assegno da 20.000 euro. Niente da fare. Michele vuole proseguire a giocare. Ama rischiare.

Tra cambi e tiri sfortunati, la giocata rischiosa del concorrente pugliese

Il prossimo tiro è rivolto al pacco 18, quello dell’Emilia Romagna dove stavano ben nascosti 10.000 euro. Si punta alle Marche con il 3. 50.000 euro volano via. Tuttavia non è tempo di arrendersi. Si chiama la Calabria con l’8 e qui Stefano comincia a demoralizzarsi. Difatti scompaiono anche i 100.ooo euro.

Squilla il celebre telefono rosso e stavolta si propone un nuovo cambio. La proposta viene accettata e ora il suo nuovo pacco è il 13 che era della Basilicata. Decide di aprire il 9, il suo precedente. Arriva lo 0 e scatta il balletto. E’ il turno della Umbria, con il pacco 1 ove c’erano 15.000 euro.

Il Dottore richiama e per non fare un tiro fa un’offerta di 10.ooo euro che non accontenta la coppia pugliese. Si prosegue chiamando il numero 10, relativo alla Sicilia con la new entry Marianna, da Palermo, impiegata e studentessa. Ennesimo pacco rosso ma, niente paura, si tratta di 5.000 euro.

Suona il telefono e a questo giro si mette su un metaforico piatto d’argento un cambio. Anna cambierebbe con il 7, relativo alla Sardegna e il fidanzato lo accetta. Anche stavolta il concorrente vuole che si spacchetti il pacco che in precedenza era il suo, ovvero il 13. E ora si scopre che conteneva 200 euro.

Michele accetta i 20mila euro del Dottore ed evita il naufragio

Lo Squalo propone un altro cambio. Sarebbe il quarto della serata e non è mai successo nella storia di Affari Tuoi. Tuttavia Michele lo rifiuta. Il suo tiro raggiunge il Piemonte, con il 12. Ed è stato molto fortunato dal momento che conteneva 100 euro. Adesso è in ballo l’ultima offerta del Dottore.

L’assegno è di 20.000 euro. Ora è difficile prendere una decisione su due piedi dal momento che rimangono due pacchi blu e uno rosso da 75.000 euro. Il concorrente vuole chiedere consiglio ai suoi compagni di viaggio. Solo Natalia dalla Calabria non accetterebbe l’assegno perché ha una buona sensazione che la porterebbe a continuare a giocare.

Alla fine l’offerta viene accettata tra gli applausi del pubblico presente in studio. Lui avrebbe chiamato il pacco 6 del Friuli Venezia Giulia. Si spacchetta ed emergono 5 euro. Si aprono il 7, il pacco di Michele, nonché il 17. Nel suo c’era la frisella mentre i 75.000 euro nell’altro. Il giocatore e la fidanzata possono dunque tirare un bel sospiro di sollievo e tornare in Puglia più che soddisfatti.