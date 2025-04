Affari Tuoi: Martina rifiuta 20.000 euro per due volte, accetta il cambio ma la partita finisce malissimo

Anche in questa puntata di Affari Tuoi ci sono state sorprese. Martina ha iniziato la partita in un modo e l’ha finito in un altro.

Il game show di Rai 1 ha visto quest’anno il timone di Stefano De Martino, che è stato una grande sorpresa per il palinsesto pubblico. Simpatia e spontaneità, sono proprio questi gli elementi che contraddistinguono lo showman napoletano e che lo hanno fatto emergere, portandolo alla sostituzione di Amadeus per un prodotto televisivo così importante. La Rai ha quindi proprio indovinato la persona giusta, anche perché De Martino è entrato pian piano nelle case degli italiani e ha fatto sì che lui diventasse “uno di casa”.

Puntata dopo puntata, a vincere grandi somme inaspettate sono stati i concorrenti che hanno partecipato a questa game show. Lo stesso si può dire dell’appuntamento di Affari Tuoi andato in onda l’8 aprile 2025.

La partita di Martina ad Affari Tuoi

A partecipare a questa puntata del gioco televisivo è Martina, rappresentante della regione Abruzzo che proviene da Pescara e che lavorava prima in un fast food. Proprio lì ha conosciuto il marito, con cui si è fidanzata quasi subito. I due sono andati a convivere, si sono sposati e hanno messo al momento il piccolo Riccardo. La donna ha aperto – durante il periodo del lockdown – un negozio di scenografie per eventi. Ad accompagnarla è proprio il marito Yuri, che di lavoro fa l’operatore anti-incendio. I due hanno inizialmente giocato con il pacco numero 14.

La loro partita non è iniziata nel migliore dei modi, anche perché la coppia ha scelto il pacco da 300.000 euro. Dopodiché, il gioco della donna si è ripreso e lei ha voluto rifiutare – per ben 2 volte – l’offerta del Dottore, che ha proposto alla coppia la cifra di 20.000 euro in entrambe le occasioni. Nel mentre, Martina ha anche rifiutato il cambio accettando di prendere con sé il pacco n. 10. Le cose non sono però andate come sperate e in palio sono rimasti solamente i pacchi contenenti le quote di 5000 e 200 euro. Martina e Yuri sono così andati alla regione fortunata ma, dopo aver sbagliato la prima regione da 100.000 euro. Non hanno indovinato nemmeno quella da 50.000 euro e sono tornati a casa senza nulla, manifestando tutto il loro dispiacere.