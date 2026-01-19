Affari Tuoi, le Regioni dove si cercano più concorrenti: come partecipare alla trasmissione di De Martino

Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino in onda tutte le sere su Rai Uno, continua a catturare l’attenzione del pubblico che non manca di appassionarsi al gioco e partecipare alla sfida tra il pacchista di turno e il Dottore. Ogni puntata è ricca di emozioni, leggerezza e divertimento. Ogni concorrente, rappresentante una regione italiana, ha la possibilità di cambiare la propria vita grazie a un “pacco” fortunato, anche se non sempre il gioco ha un lieto fine.

Ma come fare per diventare uno dei protagonisti e in quali regioni del Paese c’è maggiore richiesta di partecipanti? In primis occorre dire che per chi desidera partecipare, non esistono limiti geografici: tutti i cittadini italiani maggiorenni possono inviare la propria candidatura, ma le giornate di casting tendono a concentrarsi nelle regioni con maggiore domanda. La motivazione? In queste aree la trasmissione ha un seguito molto consolidato e la partecipazione rappresenta un’occasione non solo per vincere premi, ma anche per vivere l’esperienza televisiva in prima persona

Ogni stagione di Affari Tuoi prevede selezioni in diverse città e regioni italiane. Attualmente, secondo le informazioni fornite dalla produzione, alcune regioni mostrano un’affluenza più alta di candidature. Tra queste spiccano Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia, dove il numero di aspiranti concorrenti è particolarmente elevato. Per partecipare occorre seguire un’apposita procedura: un iter semplice che può condurre direttamente in studio.

Affari Tuoi, come partecipare al programma

Partecipare a Affari Tuoi è più semplice di quanto molti possano immaginare, anche se per l’accesso ai casting dal vivo occorre prima registrarsi online sul sito Giocherai. Qui verranno richieste al potenziale concorrente informazioni personali, dettagli di contatto e alcune domande sulla sua vita, le passioni e le motivazioni. Poi occorre presentare un video di presentazione dove il potenziale pacchista mostra la sua personalità e il suo entusiasmo. Dopo aver ricevuto la convocazione live si deve attendere la selezione finale.

In caso di esito positivo, verranno comunicate tutte le informazioni logistiche necessarie per la registrazione. Partecipare a Affari Tuoi è un’esperienza davvero unica, diversa d’altri quiz presenti in tv. I pacchisti scelti dovranno presenziare nel programma fino a quando non arriverà il loro turno di gioco, e questo crea un affiatamento tra i vari concorrenti. Si ha così la possibilità di incontrare altre persone interessanti e diventare parte attiva del programma. Lombardia, Lazio o Sicilia, non importa da dove si arrivi, perché il quiz game riesce ad unire il Bel Paese da nord a sud.

Affari Tuoi resiste alla concorrenza: Stefano De Martino amato dal pubblico

Nonostante la concorrenza serrata de La ruota della fortuna, Affari Tuoi continua a mantenere una posizione solida nel panorama televisivo italiano. Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano ogni sera per conquistare il pubblico, e gli ascolti dimostrano che entrambi i programmi riescono a registrare risultati soddisfacenti, anche se con qualche differenza nei numeri.

La versione attuale del game show di Rai1 ha saputo rinnovarsi rispetto alle edizioni precedenti, grazie alla freschezza e all’energia del conduttore napoletano, affiancato quest’anno dal comico Herbert Ballerina, che ogni sera contribuisce a rendere le puntate più dinamiche e divertenti.