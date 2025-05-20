Affari Tuoi, l’agricoltore Angelo va a casa con 200.000 euro: l’offerta del Dottore ha fatto centro

Angelo, sorridente e dalla battuta pronta, gioca con la figlia Annamaria che fa la mamma a tempo pieno di cinque figli. Il pacco da lui pescato è il numero 8. La specialità di stasera sono i torcinelli, mostrati dal simpatico Thanat. Momento di grande ilarità in studio, con tanto di proverbi molisani, poco prima di entrare nel vivo del gioco.

Il primo pacco scelto è il 3 e corrisponde alla Campania. Sfumano subito 5mila euro. Il secondo è il numero 2, quello della Valle D’Aosta. Se ne vanno soltanto 100 euro. Il terzo tiro è per il pacco numero 1 relativo alla Sardegna ove c’erano ben 30mila euro. Prima doccia fredda ma Angelo non si abbatte. Il quarto, il numero 11, del Piemonte solo 200 euro.

Ora è la volta del pacco 17 che è legato alla Basilicata ove ci sono 15mila euro. Non è ancora il momento di preoccuparsi ed p giunto il momento di effettuare l’ultimo tiro con il pacco numero 15 del Trentino Alto Adige. Se ne vanno 75mila euro. Angelo e Annamaria dimostrano il loro vivo dispiacere ma il pubblico li incoraggia.

Arriva puntuale la telefonata del Dottore che propone il cambio o l’offerta. Angelo richiede il grano, ovvero i soldi. La cifra proposta è, per cominciare, di 35mila euro. Per lui sono molto belli e gli piacerebbero pure, come ha scherzato, ma poi decide di triturare l’assegno e di proseguire la sua corsa verso i 300.000 euro.

La proposta del Dottore e la chiamata

Si prosegue con la giocata ed entrano in scena le Marche con il pacco numero 14 che contiene lo 0. Festeggiamenti e balli in studio con De Martino scatenato. Il secondo tiro è riferito al pacco numero 12 che corrisponde all’Emilia Romagna. Qui sfumano i 50mila euro. Il conduttore campano sottolinea, a quel punto che, ” si stanno facendo fuori troppi pacchi rossi”.

Scatta un simpatico momento di meditazione poco prima di chiamare il pacco numero 4 del Friuli Venezia Giulia che contiene 10.ooo euro. Campane a feste e applausi scroscianti di incoraggiamento prima che arrivi la seconda telefonata del Dottore. La proposta è quello del cambio ma il concorrente lo rifiuta.

La nuova chiamata è la Calabria con il pacco numero 18. Se ne vanno 200mila euro. Il secondo pacco chiamato è il 19 e corrisponde alla Toscana ove sono contenuti 5 euro. Ora è caccia grossa a Gennarino mentre si apre il pacco numero 16 della Lombardia. Contiene 500 euro che non preoccupano Angelo.

Nuova chiamata del Dottore alla quale Stefano finge di non voler inizialmente rispondere. La proposta è di un tiro e si torna a parlare di offerte. Sul piatto vengono messi 25mila euro. Ennesimo rifiuto e si riparte con la giocata. 20mila euro, 100mila euro e 300mila euro sono ancora disponibili.

Viene chiamata la Puglia con il pacco numero 13 ma neanche lì è presente il super citato Gennarino. Lì sono nascosti soltanto 50 euro. Il Dottore è in agguato e chiama immediatamente. Si scherza sul fatto che il concorrente non abbia mai titubato fin da piccolo. E tra una risata e l’altra partono altri applausi. Ora si propone o un cambio o un tiro. La prima opzione non viene contemplata.

Adesso è giunto il momento dell’Umbria con il pacco numero 20. Si respira aria gelida ma poi ecco che al suo interno si trovano i torcinelli. Il Dottore non se ne sta con le mani in mano e propone nuovamente un tiro e si ritorna alla prima offerta dei 35mila euro. Niente da fare, Angelo non accetta e trita l’assegno.

Viene chiamato il pacco 5 dell’Abruzzo che contiene 1 euro. Tifo da stadio e ora Angelo è davvero emozionato. Tre pacchi rossi ancora disponibili e solo due blu. Il Dottore propone un tiro o i soldi. Il concorrente opta per i secondi. Stavolta si tratta di 44mila euro, una cifra buona, come sostiene il giocatore che tentenna prima di rompere l’assegno.

Annamaria invita il padre ad andare avanti. A quel punto Angelo si fa coraggio e prosegue nella sua giocata. Ora è la volta della Liguria con il pacco numero 9 dove ci sono 10 euro. Ora manca solo di trovare Gennarino e poi la vincita è sicura. Angelo è emozionatissimo e ha una botta al cuore”.

Angelo porta a casa 200mila euro ma il suo pacco è più ricco

Il Dottore torna prontamente alla carica e propone due tiri con l’offerta economica di 60.ooo euro. Una super offerta che mette un attimo in crisi il concorrente. Anche lo showman lo invita a ragionare con calma. Alla fine si opta peri due tiri e per tritare l’assegno tanto cospicuo. Viene chiamata la Sicilia, il pacco numero 6 con la new entry Elisea, da Siracusa, che di mestiere fa la tabaccaia. Sfumano 20mila euro.

Ultimo tiro della partita e viene chiamato il pacco numero 7 che corrisponde al Veneto. Tuoni e fulmini mentre De Martino si mette le mani in faccia. Abbraccia Angelo per poi rivelare che lì si trova Gennarino. Ovazioni in studio con pubblico in piedi. Ora si gioca per 100mila o 300mila euro. ” Forse sto sognando”, svela Angelo poco prima di sentire per l’ultima volta il Dottore.

L’offerta economica è di 200.000 euro. Padre e figlia quasi non ci credono. Stefano lo fa sedere su una sedia per metterlo maggiormente a suo agio, come se stesse seguendo il gioco dal divano di casa sua. Ed è a quel punto che decide di accettare la cifra. Ora è il momento di scoprire cosa contenga il pacco numero 8 da lui scelto all’inizio del gioco. Lì c’erano i 300mila euro mentre nel rimanente, il 10, i 100 mila.

De Martino esulta per la vincita e Angelo con Annamaria torna a casa completamente soddisfatto.