Affari Tuoi, la studentessa Ilaria accetta la super cifra dopo una giocata incredibile. L’entusiasmo di De Martino

Stasera è la volta della bella Ilaria, direttamente da Caino, in provincia di Varese, per la Lombardia. E’ una studentessa di Giurisprudenza in attesa della laurea per la quale le mancano solo quattro esami. Gioca con la sorella Federica, insegnante di scuola primaria. Il pacco della concorrente è il numero 9. La specialità culinaria di stasera è la sbrisolona, mostrata in studio dal simpatico Thanat.

Si inizia a giocare puntano la Puglia con il pacco numero 2. Se ne vanno 200 euro. Si inizia con il piede giusto, anche il conduttore napoletano lo sottolinea. E’ la volta del numero 14, quello della Basilicata che nasconde solo 100 euro. Il terzo tiro è riferito alle Marche con il pacco numero 1 ove si celava Gennarino.

L’atmosfera è di festa e De Martino coccola il cagnolino, Gennarino per l’appunto, prendendolo in braccio. E’ il momento del pacco numero 15 della Sardegna, chiamato da Federica. Prima doccia fredda, se ne vanno 75mila euro. Si prosegue con la Campania con il pacco numero 17. 1 euro è il suo contenuto e si torna dunque a giocare con il sorriso.

Ultimo tiro prima della chiamata del Dottore e viene chiamata la new entry Carmine da Campobasso, che di mestiere fa il camionista, con il pacco numero 13 della Basilicata. Niente paura, lì si celava soltanto la sbrisolona.

De Martino è al settimo cielo, la giocata è iniziata alla grande e di pacchi rossi ne è stato eliminato solo uno. Arriva la telefonata del Dottore che propone o un cambio o un’offerta. Si opta per la seconda ma i 36mila euro proposti non sono presi in considerazione. Assegno tritato e si prosegue con i prossimi tre tiri.

Il primo è rivolto al pacco numero 3 legato al Trentino Alto Adige dove ci sono 20.ooo euro. Viene chiamata l’Umbria con l’11. Se ne vanno solo 500 euro. Ultimissimo tiro della tripletta. E’ il momento del pacco 16, quello della Toscana. Qui la partita si complica per il Dottore. Difatti sfumano solo 5mila euro.

Tra assegni tritati, la folle giocata della studentessa di Varese

Squilla il celebre telefono rosso. Viene proposto un cambio ma Ilaria sostiene che non sarebbe quale altro pacco scegliere al posto del suo anche se, di primo acchito, si sente ammaliata dal 6. Alla fine, dopo essersi consultata con la sorella, rifiuta il cambio. Il primo tiro è rivolto al Veneto e, in particolare, al pacco numero 8.

Si spacchetta e, poco prima di dare la sentenza, suonano le campane a morto. Del resto, ” non tutte le ciambelle escono con il buco, però il buco l’abbiamo trovato”, dichiara Stefano. Difatti in suddetto pacco si trovava lo O. Balletto scatenato e sorrisi a non finire.

Federica chiama il pacco 19 dell’Abruzzo che contiene 20 euro. Il pubblico in studio è in delirio. Ultimo tiro prima di risentire il dottore. Ora tocca al numero 10 della Calabria. Parte il segnale dell’errore ma è solo uno scherzo. Infatti se ne vanno solo 5 euro. Il Dottore ha staccato la linea, scherza De Martino, per poi prontamente richiamare. Si offrono 50mila euro ma le due sorelle lo rifiutano.

Viene chiamato il pacco 12 relativo al Lazio e, questo punto, il Dottore prende fiato. Vanno via la bellezza di 200mila euro ma la partita è ancora lunga. Arriva la nuova telefonata. Due tiri per finire qui la giocata che valgono, assegno alla mano, ancora una volta 36mila euro che vengono nuovamente rifiutati.

L’asticella si alza con due tiri. Viene chiamata l’Emilia Romagna con il pacco numero 7. Vanno via 15mila euro. Ora il prescelto è il quarto che è connesso al Piemonte. Finalmente vengono scovati 50 euro, ultima cifra legata ai pacchi blu. Ora si gioca solo per quelli rossi, dunque ora si parla di soldi sicuri. Nuova offerta del Dottore. Da 36mila si ritorna ai 50mila. E poi c’è la possibilità di un solo tiro.

Ilaria porta a casa 62mila euro, il suo pacco non era il più fortunato

Niente da fare per l’assegno che viene nuovamente tritato. Si chiama il pacco numero 18, quello della Sicilia. Stefano sbircia il contenuto e rimane perplesso. Non per nulla qui si scovano la bellezza di 100mila euro. Lo squalo/Dottore chiama immediatamente e propone per un solo tiro 45.ooo euro. Ilaria e Federica dicono ancora una volta no.

La Val D’Aosta con il pacco numero 20 è il loro prossimo tiro. Non delude perché contiene 30mila euro. Il Dottore a questo giro propone ben 62mila euro. Federica non vorrebbe accettare, vuole aspettare. Sogna i 300mila euro ma, alla fine, se fosse in lei, accetterebbe la proposta. Ilaria è perplessa e prende un attimo di tempo prima di prendere una decisione a riguardo.

Chiede consiglio ai colleghi pacchisti e solo 6 su 19 accetterebbero l’offerta. Resta intanto lo spauracchio del pacco numero 6 già preso di mira all’inizio ma, alla fine, la bionda studentessa decide di non rischiare e di portare a casa l’assegno del Dottore.

Si aprono gli altri pacchi, nel 5 ci sono ben 50milaeuro. In questo caso il dottore avrebbe offerto molto di più di 100mila euro. Ora è giunto di scoprire ove si stanano i tanto agognati 300milauro. Nello scelto da Ilaria, il numero 9, c’erano 10mila euro, dunque i poco fa citati 300.ooo euro nel 6.

De Martino festeggia, scherzando sul fatto che le due sorelle si sono confermate l’avversario più temuto dal Dottore mente Ilaria e Federica si abbracciano completamente soddisfatte.