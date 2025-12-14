Affari Tuoi, la stoccata di Pier Silvio Berlusconi

La ruota della fortuna è il programma che sta facendo la fortuna di Mediaset. Dopo l’intuizione di trasmetterla d’estate, senza la concorrenza della Rai, La ruota della fortuna è riuscita a conquistare una fetta di pubblico affezionato che continuare a seguire la trasmissione di Gerry Scotti nonostante il ritorno di Affari tuoi di Stefano De Martino. La ruota della fortuna è leader negli ascolti della sua fascia oraria e Pier Silvio Berlusconi esalta la qualità del programma non risparmiando una frecciatina al game show condotto da Stefano De Martino.

Dopo le numerose frecciatine che hanno animato l’inizio della stagione televisiva, Stefano De Martino e Gerry Scotti hanno smesso di frecciarsi ma ad infiammare nuovamente il clima è l’amministratore delegato di Mediaset con le sue ultime dichiarazioni.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Affari tuoi

Il successo che sta ottenendo La ruota della fortuna ha spinto Pier Silvio Berlusconi a rivoluzionare la programmazione lasciando la fascia comunemente occupata da Striscia la Notizia al quiz condotto da Gerry Scotti e rinviando la partenza della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci a gennaio, ma in prima serata. Come fa sapere l’amministratore delegato Mediaset, dunque, La ruota della fortuna continuerà ad andare in onda e potrebbe anche allungarsi.

«Stiamo pensando a un access che potrebbe essere anche più lungo e poi a due prodotti più corti, da vera prima e seconda serata», ha rivelato Berlusconi durante l’incontro di fine anno con la stampa. Berlusconi, inoltre, ha specificato che l’intenzione è quella di non puntare più sulle seconde serate che finiscono all’alba, in quanto «fare una seconda serata alle 2 di notte non ha senso dal punto di vista editoriale».

Il figlio di Silvio Berlusconi ha poi chiarito la natura dei rapporti tra Rai e Mediaset: «Con la Rai i rapporti di rispetto, di concorrenza leale, non c’è nessun motivo di tensione. Non confondete il fatto che li abbiamo colti di sorpresa con il successo della Ruota della Fortuna. Facciamo il nostro mestiere e in Rai lo sanno benissimo».

Ma non manca una frecciatina ad Affari tuoi: «Non critico Affari Tuoi», ha detto. Poi ha aggiunto: «Da cittadino, mi permetto di mettere in discussione il fatto che un gioco dove si regalano soldi solo in base alla fortuna occupi l’orario di massimo ascolto dell’ammiraglia di servizio pubblico».

La lotta televisiva tra la Rai e Mediaset, dunque, continua con il pubblico che, in base agli ascolti, continua ad apprezzare sia La ruota della fortuna di Gerry Scotti che Affari tuoi di Stefano De Martino che, con l’appuntamento del 12 dicembre, ha regalato un finale da brividi.