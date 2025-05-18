Affari Tuoi, la psicologa Deborah torna a casa a mani vuote. Finale disastroso

Deborah, psicologa di Valverde, in provincia di Catania, gioca con la madre Patrizia, di mestiere imprenditrice nell’ambito di materiale ospedaliero. Il primo tiro è particolarmente tosto per lei. Il pacco 5 della Toscana contiene la bellezza di 50mila euro ma il secondo, il 10 della Basilicata, è una vera ventata di aria fresca. Lo zero provoca una vera ovazione in studio. De Martino invita la concorrente a ballare con noi per festeggiare.L’Abruzzo, il pacco numero 8, è una piccola doccia fredda ma non così grave: 30 mila euro sfumati ma altrettanti sono ancora disponibili per la vincita. Il 15, della Puglia, si dimostra deludente: 20 euro che fanno sorridere la concorrente che prosegue poi la giocata optando per il pacco numero 1 della Liguria, la new entry della serata con la bella Maya.

“Non credo al mito della new entry”, dichiara Deborah che poi ritorna a sorridere scoprendo che lì erano nascosti soli 500 euro. Poco male e lei è pronta all’ultimo tiro prima della fatidica telefonata del Dottore. Le Marche, il pacco numero 7, cela 10.000 euro. Campane a festa perché i montepremi più elevati sono ancora ben presenti.

” Chi ben comincia è a metà dell’opera”, sentenzia il conduttore campano prima di risponde al telefono.

Parte la prima offerta da parte del Dottore: 38mila euro. ” Non male come inizio, anche perché dobbiamo sempre dare un valore ai soldi”, sentenzia la giovane psicologa che però decidere di continuare a giocare, rifiutando dunque la proposta.

Si prosegue con i prossimi tre tiri. Il primo corrisponde all’ Umbria, al pacco numero 3. 100 euro, che non fanno né caldo né freddo a Deborah che canta a squarciagola con De Martino. Il secondo pacco scelto è l’Emilia Romagna. Il 13esimo pacco non porta male. 5mila euro che non feriscono più di tanto il cuore della giovane psicologa.

Il terzo è ultimo tiro è stato scelto da mamma Patrizia. Il pacco numero 6 corrispondente al Trentino Alto Adige contiene la bellezza di 100.ooo euro. Un cifra importante ma ci sono ancora in palio i 300mila.

La telefonata del Dottore e l’assegno tritato

La telefonata del Dottore arriva puntuale. Si parla di cambio. Deborah a disposizione ancora un bellissimo tabellone: oltre ai menzionati 300mila euro sono da scovare 200mila nonché 75mila euro.

Il nuovo tiro è il pacco numero 4 della Calabria. Niente di preoccupante, solo 50 euro. Lo studio è caldo e si scatena al ritmo di Cuoricini. La prossima chiamata è la Sardegna con il 16esimo pacco. 200 euro che non scalfiscono la giocata che adesso si fa sempre più interessante.

De Martino è soddisfatto di come si sta evolvendo il gioco ma il terzo tiro, corrispondente al 2 del Lazio, lascia l’amaro in bocca. 200mila euro che sfumano. Il Dottore ora gioca sul tema dell’importanza dei sogni, facendo eco alla concorrente che si è definita freudiana fin dall’inizio della puntata.

Ora un tiro vale ben 30mila euro. ” Lo ringrazio ovviamente però un tiro va fatto. Lo ringrazio, perché sono soldi, ma voglio continuare a giocare”, dichiara Deborah mentre Patrizia trita l’assegno. Il pacco scelto è il 18 e corrisponde al Piemonte e qui la sorpresa è molto amara. I 300mila euro sono ormai andati.

La proposta è 3 tiri o un cambio. La concorrente rifiuta il cambio e prosegue, anche se la giocata sta subendo una strada tortuosa. Il prossimo pacco, il 17, corrisponde al Veneto. Il conduttore parla di intuizione in maniera sibillina prima di annunciare trionfante che lì si scova la caponata. Festa in studio con tanto di cori esultanti.

Ultimi due tiri. La tensione in studio sale. La Campania, il pacco numero 9, non nasconde Gennarino bensì 75mila euro. Altra doccia ghiacciata ma il pubblico è con Deborah. Scatta un’applauso incoraggiante prima che si apra il pacco numero 12, quello della Lombardia. 15.ooo euro se ne vanno tra la delusione generale.

Ora si punta ai 20mila euro mentre il Dottore avanza una nuova proposta: 2 tiri valgono 3mila euro. La psicologa rifiuta. Vuole giocare fino in fondo. I presenti sono tutti con lei. Friuli Venezia Giulia pacco numero 11 è il suo nuovo tiro che risulta molto amara: 20.ooo euro se ne vanno.

Nel pacco della concorrente c’è Gennarino ma ora può ancora vincere con il pacco fortunato della Regione. In palio ben 100.ooo euro. ” E’ difficile ma non impossibile”, sentenzia Stefano. Inoltre, come lui stesso ha aggiunto”, ” E’ un modo per ribaltare una partita non particolarmente fortunata”.

Il finale amaro della psicologa Deborah, De Martino non festeggia

Deborah vuole chiedere consiglio a mamma Patrizia ma, soprattutto, a Lupo. La confusione regna comunque sovrana. La psicologa tenta con la Sicilia, la sua amata terra. Niente da fare. Ultima chance ma ora, con montepremi abbassato a 50mila euro, la Dea Bendata pare essere più benevola. Più Regioni eliminate ma la difficoltà nel fare la scelta giusta è comunque tosta.

Madre e figlia si consultano. Sono indecise tra la Campania e la Lombardia. “Non c’è un perché”, risponde la ragazza quando De Martino le chiede su quali basi vorrebbe fare queste due ipotesi. Patrizia propenderebbe maggiormente per la prima mentre il conduttore spinge Deborah a buttarsi e a fare una scelta di pancia.

Alla fine opta per la Campania. Il conduttore sbircia all’interno della busta poco prima di annunciare che le due Regioni mancanti sono la sua prescelta e la Liguria. Si va in pubblicità per una manciata di secondi. La tensione sale alle stelle. ” Deborah, partita sfortunata”, sottolinea lo showman con sguardo mesto.

Niente festeggiamenti stasera, il pacco fortunato era la Regione Liguria. De Martino non canta e non balla e la psicologa torna a casa a mani vuote.