Affari Tuoi, la partita diventa una catastrofe e sfuma il viaggio di nozze

Il giocatore proviene esattamente dalla provincia di Padova. Lui lavora nel settore delle automobili e ha due bambini, uno di 7 e uno di 2 anni. Gioca con lui la sua dolce metà Silvia che svolge la mansione di impiegata amministrativa. Il pacco scelto da Franco in maniera del tutto casuale alla ruota è il 16. Stasera la specialità regionale, propostaci, come sempre dal carismatico Thanat, è lo Spritz.

Franco ha dichiarato di voler giocare con le Regioni più che con i numeri. Il primo tiro è per la Basilicata con l’1 che contiene proprio 1 euro. Ci si dirige al Centro Italia con la Toscana, il 5. Ed ecco che si scova subito lo 0. Scatta immediato il balletto e la coreografia è guidata dal mitico Presidente. Si sale al Nord con la Valle D’Aosta con il 14 ove c’erano 20 euro. Ora si punta alla Calabria con il 3 ed ecco che si trova l’irresistibile Gennarino.

Si prosegue con l’Abruzzo con il 8 ove spacchettano le gemelle parrucchiere. E grande è la gioia quando si spacchetta e si scopre che vi erano 10 euro. Ultimo tiro dei primi sei e si va in Lombardia con il 13 e qui arriva la prima doccia fredda della serata. Difatti sfumano 75.000 euro. In ogni caso suonano le campane a festa dal momento che, come sostiene Stefano, “il podio è tutto lì”.

Lo Squalo chiama e propone 39.000 euro, ” una bella cifra” come ha dichiarato Silvia. Anche il consorte è dello stesso parere ma la rifiuta essendoci ancora molti pacchi rossi disponibili. Ci si sposta in Campania con il 4, dalla splendida ” Giusy Ferreri” di Affari Tuoi. Vanno via 5.000 euro che non preoccupano. Si corre e ci si dirige in Liguria, con il 7 e grazie a questo bacco si festeggia: non per nulla conteneva il dissetante Spritz. Ora ci si sposta in Trentino Alto Adige, con il pacco 19 e dalla bellissima Marion. Conteneva 200 euro.

Tra rifiuti e sorprese amare, la partita prende una brutta piega

Squilla il celebre telefono rosso. Il tabellone è ancora molto interessante ma il Dottore non si fa impaurire e propone un cambio. “Io non ho preferenze con i numeri ma il 16 torna“, ha dichiarato il concorrente. A dargli manforte è la compagna che ha anche sostenuto che lui lo abbia pescato anche nel corso di altre puntate. Niente da fare dunque con il cambio.

Il primo tiro è rivolto verso la Sardegna, regione che Franco ama, con il 18. Scappano dalle mani 200.000 euro. E’ il turno dell’Emilia Romagna con il 6. L’entusiasmo sale perché vi erano 15.000 euro. Con il terzo ci si sposta in Umbria con il 12. E la sorpresa è molto amara: difatti celava i tanto agognati 300.ooo euro.

Suona ancora il telefono e per non fare tre tiri bisogna giocare a carte, da una parte il cambio e dall’altra l’offerta. Si pesca quella relativa al primo. Il concorrente vuole credere nel Karma ma non sa sostanzialmente che pesci pigliare. Vuole puntare in alto e alla fine vuole crederci nel suo pacco, dunque scatta il rifiuto. Silvia punta la Sicilia con il 2 perché è la Regione ove vorrebbero andare in vacanza. E ora se ne vanno 50.000 euro.

La catastrofe finale, il pacco 16 tradisce Franco, Silvia e Stefano inconsolabili

Scatta il momento della meditazione e poi si raggiunge il Presidente, rappresentante della Puglia con l’11. Poco prima di aprire il pacco De Martino svela che il giorno successivo sarà mostrato il costume da bagno del ragazzo pugliese, diventato ormai un vero personaggio del programma. E la gag porta bene visto che sono sfumati soltanto 500 euro. Ultimo tiro dei tre e ora l’obiettivo è quello di difendere i 100.ooo euro. Si va in Molise con il 20 e spunta subito il sorriso sui volti dei coniugi. Difatti vi erano 100 euro.

Lo Squalo riparla di offerta e l’assegno a questo giro è di 20.000 euro. “Noi ci dovevamo sposare 5 anni fa, è arrivato il maledetto Covid e ci ha fatto saltare il nostro sogno che era il matrimonio e il viaggio di nozze e con questi potremmo farlo…”, dichiara Franco. Silvia però vuole credere ancora nel pacco 16 e così il compagno rifiuta.

La donna punta alla vicina di casa, ovvero la pacchista del Friuli Venezia Giulia con il 10. Niente paura perché vi erano 10.000 euro. Lo Squalo propone l’ennesimo cambio. Il concorrente ragiona sulla Statistica ma nisba. Il 16 è troppo importante. La sua dolce metà vuole andare verso le Marche con l’8 visto che lì vi abita una sua cara amica. Si spacchetta ed ecco che arrivano i 100.ooo euro.

L’ultimissimo tiro vale 8.000 euro, come l’assegno proposto dal Dottore che viene tritato dal momento che quella cifra ” non cambia la vita” al giocatore. L’ultima Regione chiamata è il Lazio con il 17 e scappano di mano 20.000 euro. Da acchiappare ci sono solo 50 euro o 30.000 euro. La proposta adesso è un cambio. “E’ dura, è dura”, sentenzia Franco. Silvia lo sostiene, lui deve fare quel che sente. Lui è cosciente dell’esperienza unica che ha vissuto in studio. Alla fine arriva l’ennesimo rifiuto.

” Se sbaglieremo al massimo ci andremo a mangiare una pizza”, scherza lei. Si è giunti al momento della verità: nel 16 dalla coppia fortemente difeso c’erano 50 euro mentre i 30.000 euro erano nel 15. Lacrime e delusione per Silvia con Franco, profondamente amareggiato, che la abbraccia con dolcezza.