Affari Tuoi, la partita disastrosa mette fuori gioco anche De Martino

Un nuovo colpo di scena nello studio di Affari Tuoi, il game show televisivo condotto da Stefano De Martino. La puntata di martedì 7 ottobre ha avuto come protagonista Francesca dalla Sicilia, originaria precisamente di Adrano (Catania). La concorrente è titolare di una posta privata ed è stata accompagnata dal marito Salvo. La coppia ha due figli – Nicolò e Victoria – e l’obiettivo di uscire dal canone di affitto e acquistare una proprietà per la loro posta.

La difficile partita di Francesca

Il gioco è iniziato in modo piuttosto equilibrato, con pacchi blu e rossi abbastanza bilanciati. La concorrente ha ad un certo punto rivelato di aver fatto un sogno premonitore che riguarda proprio Stefano De Martino. “Tu mi stavi dando il tuo numero di telefono” – ha raccontato lei – “Io di quel numero di telefono non mi ricordo nessun numero, tranne uno, che non ti dico“. C’è stata quindi una grande suspense fino alla fine, tanto che in molti si sono appassionati a questa partita. Alla fine il Dottore ha offerto un cambio pacco mentre in gioco c’erano Gennarino, il pacco nero, 30.000 euro e 200.000 euro. Francesca ha quindi rifiutato il cambio e De Martino ha detto: “Ma allora rifiuti? E lo potevi dire prima!“. Nel pacco successivo c’erano 30.000 euro ed era proprio quello il numero del sogno.

“Se io dovessi darvi un numero nel sogno, non sono affidabile“, ha scherzato il conduttore. A quel punto, il Dottore ha offerto 40.000 euro e Francesca ha spiegato: “Noi abbiamo un obiettivo. Abbiamo aperto una posta privata con tanti sacrifici. Adesso siamo in affitto e vogliamo pagare qualcosa di nostra, evitare di pagare l’affitto perché pesa tanto. Con 40mila euro potremmo fare tante cose, ma non questo. Con questa opportunità che mi è stata data, andrei avanti“.

Il Dottore ha fatto l’offerta finale, cioè 65.000 euro. Francesca ha quindi chiesto il consiglio degli amici pacchisti e la maggior parte ha dichiarato di preferire i 200.000 euro. Thanat ha invece avuto una diversa intuizione, suggerendo che dentro quel pacco ci fosse Gennarino. A quel punto, la concorrente ha accettato l’offerta di 65.000 euro, scoprendo poi che nel pacco 10 c’erano proprio i 200.000 euro.