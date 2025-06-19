Affari Tuoi, la partita disastrosa di Giorgia. Il racconto del periodo buio e la rinascita: la commozione di De Martino

La giocatrice è in realtà originaria ma vive da tempo a Utri in Sassari. E’ studentessa ma soprattutto è mamma a tempo pieno da diversi mesi del piccolo Filippo. Gioca con lei il compagno Matteo che è scaffalista.. Si sono conosciuti mentre lei svolgeva la mansione di barista e lui di cuoco. E’ scattato in

La giocatrice è in realtà originaria ma vive da tempo a Utri in Sassari. E’ studentessa ma soprattutto è mamma a tempo pieno da diversi mesi del piccolo Filippo. Gioca con lei il compagno Matteo che è scaffalista.. Si sono conosciuti mentre lei svolgeva la mansione di barista e lui di cuoco. E’ scattato in men che non si dica il colpo di fulmine e così lei si è trasferita a Sassari, nella città di lui. Dopo il breve racconto del loro incontro, si spacchetta il pacco scelto nella famosa ruota dalla concorrente. Si tratta del numero 6. Non si perde tempo ed entra in scena Thanat con la specialità della serata. Sono gli squisiti culurgiones.

Giorgia, tutta di bianco vestita, chiama il suo amico Andrea. detto Acquaman, dell’Emilia Romagna con il 13. Primo errore tecnico visto che vanno via subito 75.000 euro. Si passa la palla a Matteo che chiama la Calabria con l’1. Stavolta è un pacco blu visto che vi erano contenuti 50 euro. Con il Trentino Alto Adige il 12 inizia la festa visto che vi era celato 1 euro. E’ il momento della Liguria con il 3. E lì ci sono ben 200.000 euro. Doccia freddissima per Giorgia che, tuttavia, non si perde d’animo e decide di dirigersi dal Presidente con il pacco 5, quello della sua Puglia. E immensa è la gioia quando si scopre che vi era lo strepitoso Gennarino, vera mascotte del programma.

Adesso ci si dirige nel Lazio con il 17. Vanno via 5 euro che fanno salire sempre di più il buon umore. La giocatrice ne è ricca e dopo la presenza in ben 33 puntate vuole giocare fino in fondo. Il Dottore chiama e propone subito un cambio che però non viene accettato. ” Il pacco mi piace parecchio“, dichiara Giorgia. E lo stesso sostiene il compagno. Si continua a tirare e la nuova regione chiamata è la Campania con l’11. E adesso se ne vanno via 100.000 euro. Ci si muove verso le Marche con il 4, dall’ ex compagna di banco della concorrente di stasera. E lei no, non la delude visto che vi erano celati 500 euro.

Tra rifiuti e cambi, la giocata parte bene ma finisce malissimo

Giorgia chiama il numero 8 legato al suo fratello Angelo. Dunque ci si sposta in Basilicata. E adesso scappano di mano 200.000 euro poco prima che risuoni il telefono rosso. Lo Squalo propone 25.000 euro ma lei non ci sta sebbene il fratello, poco fa citato, le abbia consigliato di accettare la prima offerta e poi di tornare a casa. Si trita l’assegno e ora si pensa ai tre prossimi tiri. Il compagno opta per l’Abruzzo con il 18. 30.000 vanno via rapidi ma la voglia di giocare non viene meno.

La concorrente chiama la Lombardia con il 15 ma la scelta è sbagliata visto che c’erano ben nascosti 50.000 euro. Ora il tiro colpisce, metaforicamente parlando, il Piemonte con il 20. 200 euro che fanno sorridere. Lo Squalo propone per non fare un tiro un cambio. La coppia è perplessa ma alla fine lei lo accetta. Si dirige con il suo pacco, il 6, verso la Sicilia che ha il 14. Per lei è un numero importante come ha sostenuto anche il compagno. Si decide di spacchettare immediatamente il 6 e si scopre così che conteneva 100 euro.

Adesso è caccia grossa alla specialità della serata. La concorrente, la sua dolce metà e Stefano, sostengono di avere fame. Risuona il telefono e ora, per questa giocata da manuale, viene proposto un assegno della cifra di prima, ovvero 25.ooo euro, che, però, ha un altro valore dopo l’eliminazione di molti pacchi rossi. Nonostante ciò Giorgia, dopo aver ringraziato, rifiuta. Chiama subito il Veneto con il 16. Scappano di mano 15.000 euro.

Giorgia e la sua grande delusione, perde alla Regione Fortunata

Ora rimangono tre pacchi rossi e nello stesso numero blu. Lo Squalo ripropone un cambio. La concorrente invita Matteo a ragionare con lei in tutta calma. In ogni caso scatta comunque il rifiuto e ci si dirige in Toscana con il 9 ove ci sono 5.000 euro. ” Siamo ancora in gioco” sentenzia De Martino. La partita però si sta complicando e adesso la concorrente si gioca il prossimo tiro a carte. Pesca quella relativa all‘offerta che è la stessa di prima. E pure a questo giro niente da fare. Si cerca di beccare lo 0 andando in Umbria con il 2. Suonano le campane a morto ma è uno scherzo. Difatti lì vi erano i culurgiones.

Suona il telefono e l’offerta è di 33.ooo euro. I due compagni si consultano anche a bassa voce. “Sono un’attimo combattuta. Perché da una parte giocherei fino alla fine, dall’altra ho paura…”, dichiara Giorgia. Matteo vuole giocare fino alla fine senza rimuginarci troppo. A quel punto la ragazza rifiuta l’offerta mentre l’entusiasmo in studio va alle stelle. Si punta al 7 che è il giorno in cui è nato Filippo. Stasera è legato alla regione Molise.

” Ho sofferto di depressione ma da quando è arrivato Filippo… Lu mi ha ridato la vita”, ha raccontato la giocatrice visibilmente provata. Poco dopo ha anche spiegato l’importanza del numero 14. In sostanza è la data del loro anniversario. Peccato che proprio nel 7 vi erano 300.000 euro. Lo Squalo propone adesso 3000 euro ma Giorgia non li considera. Ci si dirige in Val D’Aosta con il 19 ove c’erano 100 euro.

Si decide di giocare alla Regione Fortunata. La prima scelta per 100.000 euro è il Molise ma non è corretta. Ora il montepremi si dimezza così come il numero delle regioni. Si punta alla Toscana ma è una scelta sbagliata visto che la vincente era la Puglia. Giorgia torna a casa a mani vuote ma con nel cuore una bellissima esperienza.