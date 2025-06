Affari Tuoi, la partita al cardiopalma di Andrea: ribaltata alla fine

Il concorrente di oggi sta per diventare papà proprio in questi giorni, grazie alla moglie Alessia. La donna è in dolce attesa della piccola Matilde. A giocare con lui il fratello, dunque zio della nascitura, Niccolò. Il pacco pescato è il numero 12. Si presenta la specialità della serata grazie al puntuale arrivo di Thanat. Si tratta dei grissini, ovvero i mitici torinesi.

Il primo tiro è rivolo all’Emilia Romagna con il 10 e si trova subito lo 0. E allora scatta subitaneamente il momento del ballo con l’irresistibile coreografia guidata da Stefano. Ci si sposta in Lombardia con il 18, Si spacchetta velocemente e si scopre che vi erano contenuti ben 100.ooo euro. E’ convocata la Campania con il 6. E se ne vanno altri 75.000 euro.

E’ il momento di Niccolò che punta le Marche con il 9 ma è stata una scelta sfortunata visto che sfumano 50.000 euro. Si chiama il Lazio con il 16. Momento di gioia perché vi erano contenuti solo 200 euro. Ultimo tiro dei primi sei prima di ricevere la telefonata del Dottore e si opta per la Sardegna con il 20. E ora scivolano dalle dita 5.000 euro.

Suona il mitico telefono rosso e tra il cambio e l’offerta Andrea opta per la seconda. L’assegno è di 29.000 euro, una cifra interessante ma ci sono ancora molte altre possibilità di vincita in ballo, decisamente più interessanti, per potersi fermare già ora. Si rifiuta e si sceglie di chiamare il pacco numero, relativo alla Calabria. Si sorride visto che al suo interno erano ben celati soltanto 500 euro.

Ci si sposta in Molise, con il 19. E la giocata è ottima visto che spariscono 50 euro. E’ il momento del 14, quello del Friuli Venezia Giulia ove erano nascosti 5 euro. Lo Squalo propone il cambio che il concorrente accetta. Ora il suo pacco è il 7. Si apre subito il 12 che era quello in precedenza pescato dal giocatore. Scelta sbagliata dal momento che lì c’erano gli agognati 300.000 euro.

Andrea accetta l’assegno e porta a casa 60.ooo euro, la sua scelta da papà

Nonostante ciò si prosegue con eleganza, andando in Puglia con il numero 4. Scappano 20.000 euro. Ora si sceglie il 17, quello del Trentino Alto Adige. Ed è festa grande perché si scoprono i grissini. Lo Squalo richiama e per un tiro, o meglio, per non farlo, propone 19.000 euro. Niente da fare, Andrea vuole continuare a giocare, essendo un autentico combattente.

Si apre ora l’8, quello dell’Abruzzo. E adesso se ne vanno 15.000 euro. Ennesima telefonata e a questo giro si ripropone un cambio che stavolta viene rifiutato. Si punta per il tiro al pacco 2, dell’Umbria che conteneva 20 euro. Il Dottore propone l’offerta economica di 29.000 euro, la stessa cifra proposta all’inizio della puntata. E anche stavolta l’assegno viene tritato.

Il tiro stavolta colpisce la Liguria con il 15 dove volevano starsene ben nascosti 100 euro. Lo Squalo è implacabile e ora per non fare un tiro viene messo su un metaforico piatto d’argento un cambio che però fa storcere il naso al concorrente. Si spacchetta l’11, relativo alla Toscana. E si sorride visto che al suo interno c’erano 10 euro.

Rimangono ora tre pacchi rossi e uno blu, quello di Gennarino. Ora si gioca a carte la possibilità di optare per un’offerta o un cambio. E la chance pescata verte sul secondo. Si rifiuta e si chiama il pacco 3, della Sicilia ove stava a cuccia il delizioso cagnolino che gli spettatori di Affari Tuoi tanto amano.

Il Dottore richiama e offre 80.ooo euro ma niente da fare. Si fa un altro tiro e si va in Val D’Aosta con il 13 e si scopre ben presto che vi erano 30.000 euro. Ultima telefonata e la proposta economica ora è di 60.000 euro che viene accettata. Bisogna comunque verificare che cosa contenesse il pacco del concorrente, ovvero il 7. Andrea spacchetta e scopre che c’erano 10.000 euro mentre nel 5, l’altro rimanente e relativo al Veneto, si nascondevano ben 200.ooo euro.