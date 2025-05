Affari Tuoi, Joelle dal Veneto accetta 32.000 euro. Scacco matto del Dottore

Affari Tuoi, Joelle direttamente da Rovigo per il Veneto, vince 32.000 euro. Il Dottore ha giocato le sue carte.

Joelle, soprannominata affettuosamente da De Martino Nina Simone, gioca a pallavolo. Ha giocato in serie A e cerca squadra. Studia Psicologia perché ama ascoltare le persone, capirle e aiutarle e fare meglio. Gioca con il fidanzato Filippo, ex rugbista e ora vigile del fuoco. Due sportivi che giocheranno insieme la partita contro il Dottore, come ha prontamente sottolineato lo showman campano.

Intanto si scopre che il pacco scelto dalla giocatrice è il numero 1. Specialità della serata, portata in studio dal simpaticissimo Thanat, è una bella bottiglia di Amarone. Inizia ora la giocata da 0 a 300.000 euro dopo il classico saluto dei pallavolisti. La prima regione chiamata è la Sardegna, ove Joelle ci ha lasciato il cuore. In codesto pacco, il sei, ci sono soltanto 20 euro. Il secondo tiro è scelto dalla sua dolce metà che chiama il 17, il Lazio. Si spacchetta e si scopre che ci sono la bellezza di 100.ooo euro. Scende per un attimo il gelo.

Per il terzo ci si sposta in Puglia per il pacco numero 3 che ospita il birichino Gennarino che gioca prontamente con Stefano. Si procede con il 2, legato al Piemonte. Se ne vanno 100 euro e ritorna così il sorriso sul volto della concorrente. Il quarto tiro è scelto da Filippo. Si tratta del numero 10, quello della Liguria. Ed ecco che spunta l’Amarone. Festa grande e applausi scroscianti.

Quinto e ultimo tiro prima della chiamata del Dottore. Viene chiamato il pacco 15, legato al Molise. Sfumano 15.000 euro ma non si perde il buon umore visto che ci sono ancora più rossi che blu. Lo squalo chiama immediatamente e propone un cambio o un’offerta. Si opta per la seconda. Si parte con un assegno da 32.000 euro.

“Sono tanti soldi, lo ammetto, però ho comunque voglia di giocare, di attaccare il Dottore, di fare qualche schiacciata. Quindi rifiuto e vado avanti”, dichiara Joelle. Al via altri tre tiri. Vengono chiamate le Marche, anche se alla sportiva, come ha ammesso lei, le hanno portato sfortuna quando ci ha giocato, con il pacco numero 8. Se ne vanno 30.ooo euro.

Joelle, fuori subito i 200.ooo ma lei non si abbatte

Ora deve rischiacciare più forte, come sottolinea Stefano cercando di infondere alla concorrente nuovo coraggio. Chiama la Calabria, dove è nata. Nel pacco numero 12 ci sono soltanto 200 euro. Terzo tiro ed è la volta del Trentino Alto Adige con il 19. Ora la doccia è super gelata. Sfumano ben 200.000 euro.

Il Dottore prende la balla al balzo per compiere la sua nuova telefonata. Ora sul piatto d’argento viene messa la proposta di un cambio pacco. Viene accettato e si opta per il 4 che era della Toscana. E’ la volta dell’Abruzzo, con il numero 5. Qui ci sta 1 euro. Parte la ola e De Martino appare soddisfatto prima di richiedere il secondo tiro. E’ il turno della Campania, con il pacco numero 18. Niente paura, conteneva soltanto 500 euro.

Si punta al numero 1 per scoprire che cosa contiene quello per prima scelto dalla concorrente. Suonano funeste le campane. Si salutano 20.000 euro. Altra chiamata dal Dottore. Si propone un tiro che vale, assegno alla mano, la cifra poco fa proposta, ovvero 32.000 euro. Filippo, Stefano lo dice chiaramente, lo avrebbe accettato già la prima volta. Ma lei non ci sta e rifiuta con il sorriso.

Adesso manca solo un tiro. Viene chiamato il pacco numero 9 della Basilicata. Contiene 10.000 euro. Arriva l’ennesima telefonata. E con un tiro viene nuovamente proposto un cambio. Lei stavolta preferisce tenere il suo pacco e “accetta di rifiutare”.

Joelle invita lei stessa e la sua dolce metà a essere ancora più concentrati. Viene chiamato il pacco numero 20, legato alla Val D’Aosta. Qui si trova lo O e quel punto parte immediatamente il balletto. Il Dottore parla ancora di offerte e, in particolare, per un tiro la cifra proposta è pari a 45.000 euro. “Non facciamola vedere a Filippo”, scherza il conduttore. Si decide di andare avanti e si trita l’assegno.

Si punta adesso al pacco numero 16 e, in particolare, al Friuli Venezia Giulia. E ancora una volta si sorride visto che contiene 5.000 euro. Il Dottore è implacabile e parte all’attacco. Tuttavia la concorrente è un’atleta e sa alzare l’asticella quando il gioco si fa duro. Per due tiri si offrono ben 50.000 euro.

“Sono veramente tanti soldi”, dichiara la pallavolista. Una parte di lei andrebbe avanti ma l’altra, quella più matura, la porta a meditarci sopra. Chiede consiglio al suo fidanzato che scherza sul fatto di “fare il lavoro più bello del mondo ma non il più pagato”. Alla fine arriva il rifiuto. La giocata prosegue.

“La partita non è ancora finita, tu sei un’atleta”, la incoraggia De Martino. Due tiri ancora. Il primo chiamato è il pacco 14 della Lombardia dove ci sono 75.000 euro. Mancano adesso due pacchi blue e due rossi, nonché i 300.ooo euro. Viene chiamato l’11, legato all’Umbria. Il pubblico sembra preoccupato dall’espressione del presentatore che dichiara: ” La partita si complica”. Sfumano ora 50.000 euro.

Si accettano 32.000 euro, lo scacco matto del Dottore

Arriva l’offerta del Dottore con la prima cifra proposta, ovvero 32.000 euro. Altrimenti può fare ancora un tiro. Joelle chiede consiglio ai colleghi ma nessuno accetterebbe l’assegno. Lupo non crede a ciò e trova l’offerta sospetta, visto che un pochino bassa. Potrebbe far pensare che nel pacco della giocatrice ci siano pochi soldi ma potrebbe anche essere diversamente. Si invita alla prudenza mentre Thanat non ha un buon presentimento. Per lui, infatti, nel pacco 4, scelto dalla concorrente ci sono soltanto 50 euro.

“La verità che è molto rischioso ma se il tiro è giusto vai a casa con molti più soldi”, sostiene Stefano. Joelle dopo aver raccontato di aver fatto una bellissima esperienza ad Affari Tuoi accetta i 32.000 euro. Si attesta ora il contenuto del pacco 7 della Sicilia c’erano solo 5 euro. Gran finale con lo spacchettamento dei pacchi 4 e 13: nel primo si trovavano ben 3000.ooo euro e nel secondo i 50 euro. Lo Squalo ha fregato tutti quanti. E così lo scacco matto è stato servito.