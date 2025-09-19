Affari Tuoi, Ilaria fa commuovere De Martino: la sua storia e quanto ha vinto

Ancora colpi di scena nello studio televisivo di Affari Tuoi. Durante la puntata del 18 settembre 2025, il conduttore ha saputo ancora una volta intrattenere il pubblico di Rai Uno con la sua ironia e leggerezza, commuovendosi per la storia raccontata per la concorrente del momento. A presentarsi è stata stavolta Ilaria, arrivata in rappresentanza della Puglia.

La commozione di De Martino in studio

Continua la lotta televisiva tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, rispettivamente al timone di Affari Tuoi e de La Ruota della Fortuna. Intanto il game show di Rai 1 continua a conquistare il pubblico e lo fa soprattutto grazie alla bravura del suo conduttore, che ogni volta ha sempre una buona parola per i suoi ospiti. Ad ottenere il pacco con il bottino più alto è stata Ilaria Romano dalla Puglia, che è riuscita subito ad eliminare molti pacchi blu, tanto che Stefano ha esordito dicendo: “Io un inizio così non me lo ricordo“. Tra l’altro, la partecipante ha anche raccontato il legame che ha avuto con il suo pacco n.6.

“Uno dei miei numeri” – ha spiegato lei – “il 6 è il giorno del mio compleanno ma anche il giorno del compleanno della piccola Sofia, mia nipote, che per me è la luce, quindi c’è un legame con il 6… Esattamente un anno fa ho avuto un intervento molto importante, in testa, potevo risvegliarmi in tutti i modi possibili però sono qui, così come mi vedi. Qualcosina la devo ancora recuperare però è stato un anno in cui la mia vita è cambiata da così a così. Anche il mio modo di vedere la vita è cambiato“.

Nel corso della partita, Ilaria ha poi scelto di cambiare il suo pacco con quello contrassegnato dal n.10, che ha per lei un significato ancora più importante. “Il 10 per me è stata la svolta, è come se fossi rinata per la seconda volta“, ha spiegato lei parlando del momento in cui si è risvegliata dall’operazione. Alla fine lei ha però scelto di accettare l’offerta del Dottore di 60.000 euro, che potrà servirle a compare la sua prima casa. “Non farei mai un passo più lungo della gamba” – ha concluso lei – “essere ambiziosi va bene ma anche decidere di fermarsi è un gran segno di coraggio”. La concorrente ha alla fine scoperto che nel suo pacco c’erano i tanto ambiti 200.000 euro.