Affari Tuoi, il pescivendolo Marco rifiuta 30.000 (e fa bene). Testa a testa con il Dottore

Ancora una volta lo showman campano esulta all’interno del game show più amato dagli italiani di ogni età. La vincita a questo giro è allettante, anche se, dati alla mano, non una delle più alte registrate nel corso della stagione televisiva attualmente in corso. Parliamo, tuttavia, della bellezza di 50.ooo euro.

In ogni caso, niente all’inizio della puntata, andata in onda il 15 Maggio 2025, aveva fatto presumere un epilogo tanto cospicuo, anzi.

Difatti il concorrente Marco, di mestiere pescivendolo porta a porta, in un primo momento non era stato particolarmente fortunato. Si erano in men che non si dica volatizzati i pacchi da 30.000 euro, 200.000 e, infine, quello di 100.ooo euro.

A quel punto De Martino ha citato e mostrato bene alla camera il portafortuna, dono di un caro amico, che Marco aveva con sé e lo ha spostato dal pacco. Un gesto che, alla luce, della vincita, è apparso di buon auspicio, come hanno prontamente commentato molti utenti sui social.

Da allora infatti la Dea Bendata pare essere stata particolarmente benevola, pur in leggera intermittenza, nei confronti del giocatore, aiutato nelle scelte dalla moglie Valeria. La sua salita è apparsa a quel punto quasi inarrestabile, salvo qualche piccola caduta di percorso.

Via i 75mila euro e i 300.ooo euro ma lui non ha mollato la presa. Ha rifiutato con coraggio le varie offerte del Dottore, sempre più incalzanti, comprese le cifre di 25.ooo euro e 30.000 euro. Il pubblico in studio era con lui ma è pure salita la preoccupazione di star per seguire una Chimera.

50.000 euro grazie al pacco numero 3, il pescivendolo Marco sbanca ad Affari Tuoi

Alla fine sul famoso tabellone sono rimaste solo tre possibilità di vincita: 50.ooo, 20.000 e 5.000 euro. Marco non ha perduto la calma nemmeno quando, nella fase finale, sono rimaste soltanto 50.000 euro e 10 euro. Il concorrente, spalleggiato dalla consorte e dagli amici presenti in studio, ha deciso di non rinunciare al suo pacco numero 3.

Non lo ha convinto il 7, sebbene sia stato il numero che gli hanno assegnato al provino, e lui sia nato proprio quel giorno nel mese di Agosto. E poi, secondo lui, il Dottore, durante la giocata gli ha offerto sempre troppo poco. Inoltre non ha mai smesso di credere nel destino e non ha pertanto voluto remargli contro, sebbene non possieda una vera teoria legata ai numeri.

” Tutti arriviamo a questo punto. Sono tanti soldi per me. Mi alzo tutte le notti alle tre e so che per guadagnare questi soldi si fa molta fatica, sto all’acqua e al freddo. Io e mia moglie ci siamo detti prima di venire qua che avremmo provato ad andare in fondo. Ringrazio il Dottore ma rifiuto e vado avanti”, queste sono state le sue esatte parole al riguardo.

Nemmeno De Martino se l’è sentita di fargli cambiare idea, tanto lo ha visto convinto. Ha fatto il tifo per lui e incrociato le dita, in gesto scaramantico.

L’audacia ha premiato Marco che ha portato a casa per sé e per la sua famiglia la bellezza di 50.000 euro in gettoni d’oro. Soldi utilissimi, a sua detta, per sé e i suoi cari, dopo tutti i grandi sacrifici che fa ogni giorno, alzandosi prestissimo al mattino, per svolgere un lavoro molto duro, quello, per l’appunto, del pescivendolo. E insieme a lui, profondamente commosso, ha festeggiato alla grande il conduttore.