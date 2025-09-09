Affari Tuoi, il cane Gennarino lo abbiamo già visto in una famosissima serie Rai, lo ricordate?

Da tutti è conosciuto come Gennarino, il cane-mascotte di Affari Tuoi, ma non tutti sanno che l’amico a quattro zampe più amato della tv era già apparso nel piccolo schermo. Il suo vero nome è Seven, ha 11 anni ed è stato il protagonista di una famosa fiction Rai. A raccontare qualche dettaglio in più del pelosetto ci ha pensato Massimo Perla, uno dei più noti addestratori d’Italia che è stato intervistato da Fanpage.

La vita di Gennarino/Seven e la sua “carriera“

I telespettatori di Affari Tuoi se ne sono innamorati, pur non sapendo che l’amico a quattro zampe di Stefano De Martino è in realtà già apparso in tv. Il suo addestratore ha spiegato che Seven – questo il suo vero nome – è in realtà un cane esperto di televisione, che ha lavorato per molti anni insieme a Marco Giallini nella rinomata fiction Rocco Schiavone. Ha inoltre partecipato a spot, fiction e programmi. “Quando è stato scelto per Affari Tuoi” – ha continuato Perla – “ha battuto la concorrenza in un vero e proprio casting tra cani esperti“.

Il merito di tutta questa popolarità è anche il feeling che si è creato tra lui e Stefano De Martino, al timone del game show. “Ha un approccio molto naturale e corretto con gli animali” – ha dichiarato riferendosi al presentatore – “ e Gennarino ha capito subito che con lui ci si poteva divertire. Prima della diretta si fanno delle prove per instaurare un rapporto, poi sul palco le cose avvengono spontaneamente “. Del resto, Gennarino ha una lunga carriera alle spalle, dato che è sempre stato abituato al set, non si stressa e sa esattamente cosa deve fare dinnanzi alle luci dei riflettori. “Soprattutto si diverte” – ha detto il suo addestratore – “ Un cane da spettacolo deve essere socializzato al massimo: deve sembrare il cane dell’attore anche se l’ha appena conosciuto”.